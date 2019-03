Robert Wickens revient dans les paddocks pour la première fois depuis son accident

De retour sur une piste de course pour la première fois depuis qu'il a été victime d'une blessure à la moelle épinière sur le circuit de Pocono, en août dernier, Wickens s'est retrouvé entouré de ballons dorés pendant que les pilotes lui chantaient « Joyeux anniversaire », avant que ceux-ci ne participent à la séance matinale d'échauffement. Wickens fêtera ses 30 ans mercredi.

Originaire de Guelph, en Ontario, Wickens a fait ses débuts en IndyCar l'année dernière, lors de l'épreuve sur la piste de St. Petersburg. Il a décroché la pole position et occupé le premier rang pendant tous les tours de la course sauf les deux derniers alors qu'il a été victime d'un tête-à-queue qui lui a enlevé tout espoir de victoire.

Il a raté les trois dernières courses de la saison à la suite de son accident à Pocono mais a tout de même été élu la recrue de l'année.

Wickens insiste pour dire qu'il marchera et pilotera de nouveau des voitures de course, et son prochain objectif est de danser lors de son mariage, en septembre. Il a participé à une session d'autographes avec d'autres pilotes à St. Petersburg, ainsi qu'à une activité où les amateurs de course étaient invités.

Par ailleurs, il s'est servi des réseaux sociaux pour leur demander de ne plus lui taper dans le dos parce que ses nerfs sont encore sensibles.

« L'appui des amateurs et de la communauté IndyCar est incroyable. Toutefois, je veux profiter de cette occasion pour mentionner que je ressens encore des douleurs névralgiques à la suite des incisions, a-t-il écrit. Ainsi, je serais très reconnaissant que les gens cessent de me donner des tapes dans le dos et se contentent de me saluer d'un signe de la main. J'aime vous rencontrer et parler avec vous, mais mon dos est encore très sensible. Un salut de la main est très apprécié. »