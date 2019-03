Kim Boutin en bronze au cumulatif des mondiaux en Bulgarie

La Québécoise s'est emparée du bronze au 1000 m, au lendemain de l'argent récolté au 1500 m, lui permettant ainsi de se hisser sur la troisième marche du podium au cumulatif. La Néerlandaise Suzanne Schulting a gagné la course et le titre au classement général.

La Sud-Coréenne Choi Min-jeong a pris la 2e position dans les deux catégories.

Plus tard dans la journée, Boutin a franchi la ligne d'arrivée du 3000 m au 6e échelon. Schulting a enlevé les honneurs, reléguant Choi et la Sud-Coréenne Kim Ji-yoo en 2e et 3e places.

Jumelée à ses compatriotes Alyson Charles, Camille de Serres-Rainville et Courtney Sarault, la Sherbrookoise a conclu les mondiaux avec une troisième médaille au cou. Le quatuor unifolié a décroché le bronze au relais féminin sur 3000 m.

Les Sud-Coréennes ont honoré leur statut de favorites, tandis que les Russes ont obtenu l'argent.

Les représentants canadiens masculins n'ont quant à eux pas été en mesure d'enregistrer un deuxième podium à Sofia.

Éliminés en quarts de finale du 1000 m, Charles Hamelin et Steven Dubois ont signé les 16e et 18e performances. Vice-champion du monde au 1500 m samedi, Samuel Girard a pour sa part été stoppé au tour préliminaire.

Les Sud-Coréens Lim Hyo-jun et Hwang Dae-heon ont réalisé le doublé. Le Russe Semen Elistratov a accompagné les deux compatriotes sur la tribune.

La locomotive de Sainte-Julie semblait en panne en Bulgarie. Hamelin n'a effectivement pas réussi le moindre top 10 au terme de ses trois courses individuelles.

Dubois et Girard ont renoué avec la glace au 3000 m, mais n'ont pas su déranger le groupe de tête en fin de parcours.

Ils ont respectivement terminé aux 6e et 7e rangs de l'épreuve remportée par Lim devant Elistratov et le Japonais Keita Watanabe.

