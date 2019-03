Marcel Hirscher confirme son 8e gros globe de cristal de suite

Auteur d'un temps combiné de 1 min 40 s 71/100, Hirscher a seulement été dominé par son grand rival norvégien Henrik Kristoffersen (1:40,69) et par le Suisse Ramon Zenhaeusern (1:39,54), intraitable en seconde manche.

Les skieurs canadiens Erik Read et Phil Brown ne se sont pas qualifiés pour le deuxième parcours, tandis que Trevor Philp n'a pas rallié l'arrivée au tour initial.

Le suspense concernant la conquête du gros globe de cristal était éteint depuis longtemps déjà. Hirscher a de nouveau maîtrisé la compétition cette saison, remportant 10 courses et grimpant 15 fois sur le podium.

Le nouveau trentenaire, qui a effectué ses débuts sur le grand cirque blanc en 2007, améliore ainsi son propre record de victoires au classement général de la Coupe du monde.

Sa compatriote Annemarie Moser-Proell le suit avec six gros globes de cristal, soit un de plus que le Luxembourgeois Marc Girardelli. L'Américaine Lindsey Vonn, l'Autrichien Hermann Maier, l'Italien Gustav Thöni et le Suisse Pirmin Zurbriggen ont pour leur part été sacrés à quatre occasions.

Impitoyable dans les disciplines techniques, Hirscher a récemment confirmé ses sixièmes petits globes dans les deux disciplines, soit le slalom et le slalom géant.

Ses 68 triomphes en Coupe du monde lui permettent de rêver au record absolu de 86 victoires détenu par le Suédois Ingemar Stenmark, sauf si l'envie de ranger ses skis se fait trop forte. Le principal concerné aime répéter qu'il ne fera pas de vieux os sur le circuit.

Le double médaillé d'or olympique à Pyeongchang avait notamment laissé entendre que les Championnats du monde d'Are, en Suède, où il a enregistré un cinquième titre individuel, seraient ses derniers.