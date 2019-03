Les Blue Jackets battent les Penguins 4-1 et passent devant le Canadien

Cam Atkinson a marqué deux buts, Sergei Bobrovsky a repoussé 28 lancers et les Blue Jackets de Columbus ont défait les Penguins de Pittsburgh 4-1, samedi. Ils ont ainsi devancé le Canadien de Montréal au huitième et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Association de l'Est.