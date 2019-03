Ted-Jan Bloemen 3e sur 5000 m à Salt Lake City; 4 records du monde tombent

Bloemen a été devancé par deux Néerlandais, Patrick Roest (6 min 3 s 706/1000) et Marcel Bosker (6:08,904).

Bloemen (6 :09,645) a terminé à un peu moins de six secondes de l’or.

Au 500 m, Jordan Belchos a terminé au septième rang, avec le meilleur temps de sa carrière sur cette distance.

Quatre records du monde ont été battus aux finales de la Coupe du monde.

Sur 3000 m, la Tchèque Martina Sablikova a établi la marque de 3:52,027.

Isabelle Weidemann a flirté avec le podium. Comme Belchos, elle a réussi sa meilleure performance de la saison, cette fois au 3000 m. Son temps de 3:55,582 l’a confinée au 4e rang, derrière Sablikova, la Néerlandaise Esmee Visser et la Russe Natalia Voronina.

De son côté, le Russe Pavel Kulizhnikov est le nouvel homme à battre sur 500 m a établi un record du monde avec un chrono de 33,616 secondes.

Les Japonais Tatsuya Shinhama et Yuma Marakami l’ont suivi sur le podium. Laurent Dubreuil, seul Canadien en lice en finale A, a terminé en 10e position. « Très déçu de ne pas avoir pu tout donner aujourd'hui à cause d'une blessure, espérons que mon aine se portera mieux demain », a écrit le Québécois sur Twitter.

Au 1000 m, Kjeld Nuis est désormais l’homme le plus rapide. Le Néerlandais a arrêté le chrono à 1:06,183 et devancé ses compatriotes Thomas Krol et Kai Verbij.

Au 1000 m féminin, l'Américaine Britanny Bowe a elle aussi établi une nouvelle marque mondiale (1:11,610), pour l'emporter devant les Japonaises Miho Takagi et Nao Kodaira.