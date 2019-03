Philp a pris le 14e rang après la première manche et a ensuite fait un bond de 6 positions. Il a obtenu un temps total de 2 min 27 s 68/100, à moins d’une demi-seconde du podium.

« Ce fut une journée extraordinaire. Mon premier top 10 en slalom géant qui me permet de me qualifier pour la phase finale de la Coupe du monde devant tant d’amis et de membres de ma famille ici en Slovénie. Je ne pourrais être plus heureux », a déclaré Philp.

« Le parcours était difficile aujourd'hui, nous avions des conditions printanières qui créent toujours des courses intéressantes. J'ai pu capitaliser sur les conditions variables et j'ai vraiment skié le mieux possible dans les deux manches aujourd'hui. »

Les Norvégiens Henrik Kristoffersen (2:26,63) et Rasmus Windingstad (2:26,87) ont réalisé un doublé en montant sur les deux premières marches du podium. Le Suisse Marco Odermatt (2:27,19) a remporté le bronze.

L'Autrichien Marcel Hirscher (2:27,55), 6e, n'est toujours pas assuré mathématiquement d'un 8e gros globe de cristal.

L'autre Canadien en action, Erik Read (2:28,46), a conclu au 19e rang.

Seuls les 25 meilleurs coureurs de chaque discipline se qualifient pour les finales de la Coupe du monde, qui se dérouleront à partir du 13 mars à Soldeu, en Andorre.