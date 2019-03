Les Québécois Lajoie et Lagha sont champions du monde juniors

Les patineurs québécois Marjorie Lajoie et Zachary Lagha ont remporté le titre mondial junior en danse sur glace, samedi, à Zagreb.

Derniers à s’exécuter, ils ont devancé avec 105,96 points les Russes Sofia Shevchenko et Igor Emernko (102,87) et les Américains Avonley Nguyen et Vadym Kolesnyk (102,72).

Leur pointage est le meilleur de leur saison. « Il ne fallait pas se concentrer sur le résultat, mais plutôt sur les efforts. On a fait ça et on a réalisé une bonne performance », a indiqué Lagha après la finale.

Un autre couple canadien, Alice Fabbri et Paul Ayer, a terminé en huitième place.

« Ça a super bien été! C’est sûr que de patiner en dernier après tous ces bons patineurs, c’est un peu stressant », a reconnu Lajoie, originaire de Boucherville.

Lajoie et Lagha avaient signé leur première victoire en Grand Prix junior à Zagreb, en 2017.