Nouveau record pour Shiffrin, victorieuse en République tchèque

Shiffrin co-détenait jusque-là le record avec la légende Suisse Vreni Schneider, qui avait obtenu 14 victoires lors de la saison 1988-1989, qui comptait cependant moins de courses.

L'Américaine remporte ainsi sa 58e victoire en Coupe du monde. Elle fêtera ses 24 ans mercredi, premier jour des finales (une course de chaque discipline) en Andorre, où elle pourrait encore améliorer son total.

Autre exploit, sa 39e victoire en slalom lui permet de compter 1954 points et de s'approcher de la marque mythique des 2000 points en une saison, franchie par seulement deux skieurs dans l'histoire : le pionnier autrichien Hermann Maier en 2000 (2000 points pile) et la détentrice du record, la Slovène Tina Maze (2414 points en 2013), que Shiffrin ne peut plus dépasser.

Mikaela Shiffrin a remporté le slalom avec un temps total de 1 min 38 s 98/100, devant la Suisse Wendy Holdener (1:39,83) et la Slovaque Petra Vlhova (1:41,01), qui avait empêché l'Américaine de remporter officiellement le globe en slalom géant vendredi. Shiffrin était déjà assurée de remporter le globe de la spécialité, son 6e.

C'est un 21e podium en Coupe du monde en slalom pour Holdener, 25 ans, qui ne compte toutefois aucune victoire sur la discipline, toujours barrée par Shiffrin ou Vlhova.

Shiffrin avait été sacrée championne du monde de la spécialité pour la quatrième fois en février à Are, en Suède.

La Canadienne Ali Nullmeyer n'est pas parvenue à se qualifier pour la deuxième manche, tandis que sa compatriote Erin Mielzynski n'a pas terminé la première.