Kotkaniemi de retour dans la formation contre les Ducks

Après avoir été laissé de côté lors des deux derniers matchs, Kotkaniemi sera réinséré dans la formation du Tricolore puisque Tomas Tatar est ennuyé par un virus. Le défenseur Brett Kulak sera aussi laissé de côté au profit de Mike Reilly.

Carey Price sera devant le filet.

L'entraîneur Claude Julien avait décidé de retirer Kotkaniemi de la formation avant le duel de mardi face aux Kings de Los Angeles. Julien avait mentionné que le Finlandais âgé de 18 ans avait besoin d'un peu de repos.

En 66 matchs cette saison, Kotkaniemi a récolté 11 buts et 21 aides. Il a toutefois amassé seulement 11 aides en 32 rencontres à l'étranger.

Jordan Weal avait pris la place de Kotkaniemi au centre de Jonathan Drouin et Joel Armia et il avait marqué l'éventuel but vainqueur dans un gain de 3-1 face aux Kings.

De son côté, Reilly a regardé les cinq derniers matchs du Canadien à partir de la passerelle. Il a cédé sa place à Christian Folin.

Kulak avait disputé les 32 dernières rencontres du Tricolore, durant lesquelles il a récolté trois buts et six aides.

Finalement, Price sera de retour devant le filet après avoir été remplacé par Antti Niemi jeudi, quand le Canadien s'est incliné 5-2 face aux Sharks à San José. Price avait participé aux 15 rencontres précédentes des siens.

Price totalise 314 victoires avec le Canadien, autant que Jacques Plante au premier rang dans l'histoire de l'équipe.

Le Canadien détient le deuxième laissez-passer supplémentaire donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Association de l'Est. Il a deux points de plus au compteur que les Blue Jackets de Columbus, qui ne sont pas en action vendredi.

Les Ducks occupent le 14e rang dans l'Association de l'Ouest.