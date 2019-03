Koe, Jacobs, Gushue, Bottcher dans le carré d'as du Brier

L'Albertain Kevin Koe (10-0), le Nord-Ontarien Brad Jacobs (9-1), le champion en titre Brad Gushue (8-2), d'Équipe Canada, et Brendan Bottcher (8-2), de l'équipe repêchée, ont guidé leur formation respective vers une participation aux éliminatoires du Championnat canadien de curling présenté à Brandon, au Manitoba.

Bottcher a éliminé l'Ontarien Scott McDonald de la course en le battant 6-4, vendredi, dans la phase de championnat.

Koe et Jacobs croiseront le fer samedi soir dans le match opposant les deux premières têtes de série et le gagnant obtiendra un billet pour la finale, présentée dimanche soir.

Le perdant devra passer par la demi-finale, dimanche après-midi, et affronter le gagnant du duel entre Gushue et Bottcher, les troisième et quatrième têtes de série, qui joueront samedi après-midi.

Jacobs a battu Gushue 7-6 en bout supplémentaire et Koe a vaincu le Saskatchewanais Kirk Muyres 9-3 pour s'assurer de terminer parmi les deux premières équipes.

Vendredi soir, la dernière séance de jeu de la phase de championnat offrira un aperçu des éliminatoires.

Koe et Jacobs lutteront pour le premier rang, tandis que Gushue et Bottcher joueront pour le troisième rang.