Vlhova retarde les célébrations de Shiffrin

Mikaela Shiffrin devra patienter une semaine de plus. En remportant de justesse le slalom géant de la Coupe du monde de Spindleruv Mlyn, en République tchèque, vendredi, Petra Vlhova l'empêche d'être mathématiquement assurée du petit globe de la spécialité.

Après le grand globe et le petit du slalom, Shiffrin visait celui du géant.

Dans une bataille serrée avec Viktoria Rebensburg, Vlhova, plus rapide de la première manche, a fini par franchir la ligne avec un chrono de 2 min 24 s 69/100, 11 centièmes de seconde devant l'Allemande, tenante du titre du petit globe. Shiffrin a fini 3e, avec un retard de 60 centièmes.

L'Américaine compte 97 points d'avance sur la Slovaque (une victoire vaut 100 points) dans la course au globe du slalom géant. Il lui faudra donc terminer au moins 15e dimanche prochain en Andorre pour s'assurer du petit globe. Seules les 15 premières skieuses marquent des points aux finales de la Coupe du monde, la 15e en obtient 16.

La Française Tessa Worley, 2e du classement avant la course, a perdu tout espoir d'un deuxième globe de la spécialité après celui de 2017 à cause de sa 7e place en République tchèque, la repoussant à 105 points de Shiffrin.

Vlhova commence à sérieusement marquer son territoire en géant. Elle a remporté sa troisième course cette saison dans cette spécialité, après être devenue championne du monde pour la première fois de sa carrière en février à Are, en Suède, d'où elle est repartie avec trois médailles : le bronze en slalom, l’argent en super-combiné et l’or en géant.

Pourtant spécialiste du slalom, Vlhova n'est descendue qu'une seule fois du podium en sept courses cette saison. Elle suit Shiffrin au classement général, à près de 700 points, mais a plus de 300 points d'avance sur la Suisse Wendy Holdener, 3e.

La Slovaque, qui compte essayer les épreuves de vitesse, espère menacer l'Américaine pour l'attribution du grand globe, que cette dernière a gagné pour la troisième année de suite.