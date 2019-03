Les Flames se heurtent aux Coyotes en Arizona

Darcy Kuemper a réalisé 30 arrêts et les Coyotes de l'Arizona ont défait les Flames de Calgary 2-0, jeudi, à Glendale.

Clayton Keller et Jakob Chychrun ont assuré la production à l'attaque des Coyotes qui ont infligé un quatrième revers de suite aux Flames.

Kuemper présente un dossier de 16-4-3 depuis le 1er janvier. Les Coyotes ont gagné sept de leurs huit dernières rencontres et ont maintenu la cadence imposée par les Stars de Dallas et le Wild du Minnesota, jeudi. Les Coyotes accusent trois points de retard sur le Wild et le dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Association de l'Ouest.

Les Flames ont été blanchis pour une quatrième fois cette saison et une première fois depuis le 18 décembre, quand ils avaient perdu 2-0 face aux Stars. Ils avaient gagné leurs trois duels précédents face aux Coyotes par un pointage combiné de 18-4.

Mike Smith a repoussé 23 tirs.