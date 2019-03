Eugenie Bouchard s'incline dès le premier tour à Indian Wells

La Montréalaise s'est bien défendue dans ce duel de 2 heures 36 minutes.

Bouchard, 73e mondiale, a brisé le service de sa rivale lorsque Flipkens s'est retrouvée au service pour le match pour une première fois à 5-4 en troisième manche. Toutefois, Bouchard a été victime d'un cinquième bris au cours du match lors du jeu suivant.

Flipkens, 56e au classement WTA, a finalement mis un terme à la rencontre sur sa troisième balle de match.

En double, l'Ontarienne Gabriela Dabrowski et la Chinoise Yifan Xu, cinquièmes têtes de série, ont gagné 7-6 (7/3) et 7-5 face aux Roumaines Irina-Camelia Begu et Mihaela Buzarnescu.