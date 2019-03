Kessel met fin à sa disette dans un gain des Penguins contre Columbus

Pendant cette longue séquence sans but, Kessel a tout de même cumulé 11 passes. Jeudi, il a placé les siens aux commandes à 2:22 au premier tiers, inscrivant son 22e filet de la saison.

Nick Bjugstad a aussi déjoué Joonas Korpisalo, qui a fait 28 arrêts.

Sidney Crosby a complété dans un filet désert et Matt Murray a bloqué 25 tirs pour son quatrième jeu blanc cette saison, le 10e de sa carrière.

Les Penguins ont récolté au moins un point dans un sixième match d'affilée (4-0-2).

Les Blue Jackets auront la chance de se reprendre samedi soir à la maison, contre ces mêmes Penguins.

Les Blue Jackets et les Penguins luttent pour les places de quatrièmes as dans l'Est, en compagnie du Canadien de Montréal.

Columbus, Pittsburgh et la Caroline bataillent aussi pour le troisième rang de la Division métropolitaine.

Les Bruins irrésistibles

À Boston, Patrice Bergeron a marqué son deuxième but du match avec 7,2 secondes à faire en troisième période, environ 30 secondes après que Matt Grzelcyk eut créé l'égalité, et les Bruins de Boston ont vaincu les Panthers de la Floride 4-3.

Grzelcyk a touché la cible avec 37 secondes à écouler, alors que les Bruins profitaient d'un avantage à six contre quatre. L'attaquant des Panthers Mike Hoffman avait été puni pour avoir fait trébucher David Krejci et le gardien Tuukka Rask avait été remplacé par un attaquant supplémentaire.

Bergeron est revenu à la charge quelques instants plus tard, quand il a profité d'un peu d'espace dans l'enclave pour décocher un bon tir des poignets.

Krejci a été l'autre buteur des Bruins, qui ont récolté au moins un point dans un 18e match de suite (14-0-4). Charlie McAvoy a récolté deux aides et Rask a repoussé 22 tirs.

Jonathan Huberdeau a inscrit deux buts et une aide, tandis qu'Aleksander Barkov a obtenu un but et une aide pour les Panthers, qui ont encaissé un sixième revers d'affilée (0-2-4). Keith Yandle a été crédité de deux aides et Roberto Luongo a stoppé 24 tirs.