La Canadienne Elisabeth Maier prend le 10e rang aux Mondiaux de skeleton

Tina Hermann a été couronnée championne du monde avec un chrono total de 3 min 33 s 03/100. Elle a partagé le podium avec ses compatriotes Jacqueline Loelling (+0,38) et Sophia Griebel (+1,17), respectivement 2e et 3e. Maier a accumulé un retard de plus de 2,80 secondes sur la gagnante.

Deux autres représentantes de l’unifolié se sont élancées. Mirela Rahneva (+3,47) a terminé au 12e échelon et Madison Charney (+4,68) s’est glissée en 17e place.