Deux podiums canadiens d'emblée à la Série mondiale de Pékin

Les duos Meaghan Benfeito et Caeli McKay, à la tour de 10 m, ainsi que Philippe Gagné et François Imbeau-Dulac, au 3 m, ont grimpé sur la troisième marche du podium.

Benfeito et McKay avaient réalisé une performance identique lors du lancement de la saison vendredi dernier. Elles ont toutefois amélioré leur pointage, passant de 311,70 à 313,14 à l'issue de leurs cinq plongeons.

Les Chinois Jiaqi Zhang et Wei Lu (354,06 points) et les Nord-Coréennes Kim A-mi et Kim Mi-rae (325,80 points) les ont à nouveau devancées au classement.

Benfeito compte déjà trois médailles au compteur, dont une en solo au 10 m obtenue à Sagamihara, au Japon, la journée même où elle célébrait son 30e anniversaire.

À lire aussi : Jennifer Abel brille à son tour à Sagamihara

Gagné et Imbeau-Dulac (399,48 points) ont pour leur part fermé la marche sur un podium complété par les Mexicains Jahir Ocampo et Rommel Pacheco (413,61 points) ainsi que par les Chinois Yuan Cao et Siyi Xie (469,08 points).

Vincent Riendeau et Nathan Zsombor-Murray (378,69 points) ont conclu au 5e échelon du 10 m synchronisé, tandis que Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu (267,42 points) ont pris la 6e position au 3 m synchro.

L'intégralité des quatre médailles d'or décernées jeudi a été remportée par le pays hôte.

Les épreuves du 3 m féminin, masculin et synchro mixte sont prévues à l'horaire de vendredi à la Série mondiale de Pékin, qui se poursuivra jusqu'à samedi.