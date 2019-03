Bettez et Daoust parmi les six recrues de l'équipe canadienne au mondial

Ann-Sophie Bettez et Mélodie Daoust sont parmi les six recrues de l'équipe canadienne Canada au Championnat du monde de hockey féminin qui sera présenté du 4 au 14 avril à Espoo, en Finlande.

Les deux attaquantes québécoises participeront à cette compétition pour la première fois, tout comme les défenseures Jaime Bourbonnais, de l'Ontario, et Micah Zandee-Hart, de la Colombie-Britannique ainsi que les attaquantes ontariennes Loren Gabel et Sarah Nurse.

Une troisième Québécoise, Marie-Philip Poulin, prendra part à la compétition pour la huitième fois de sa carrière

L'Ontario sera la province la mieux représentée avec 12 joueuses, alors que la Nouvelle-Écosse, le Manitoba et l'Alberta en compteront deux chacune. La Saskatchewan et la Colombie-Britannique en délégueront une chacune, en plus des trois du Québec.

Composée de trois gardiennes de but, sept défenseures et 13 attaquantes, l'équipe canadienne regroupera 18 joueuses ayant remporté la médaille d'argent à la Coupe des quatre nations de 2018 à Saskatoon. L'équipe réunira aussi 16 athlètes ayant récolté l'argent aux Jeux olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud.

À la recherche d'une première médaille d'or au Championnat du monde depuis 2012, le Canada disputera son premier match contre la Suisse, le 4 avril, avant de croiser le fer avec les États-Unis, le 6 avril. Suivront, au tour préliminaire, des duels contre la Russie, le 8 avril, et la Finlande, le 9 avril. Les matchs pour les médailles auront lieu le 14 avril.

« Nous avons récemment pris part à deux compétitions à court terme, soit la Coupe des quatre nations et la Série de la rivalité, où nous avons eu l'occasion de nous évaluer et de nous mesurer à d'autres pays parmi les meilleurs », a déclaré Gina Kingsbury, directrice des équipes nationales féminines, qui a contribué à la sélection en compagnie de l'entraîneur-chef Perry Pearn et de la dépisteuse-chef Melody Davidson, entre autres.

« Les joueuses que nous avons choisies ont connu du succès à différents niveaux au cours de leur carrière à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale, et nous avons hâte que ça commence en Finlande », a ajouté Kingsbury.