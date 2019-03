Le PSG s'effondre à Paris en Ligue des champions

Manchester l'emporte en vertu de l'avantage des buts marqués à l'extérieur.

Le PSG succombe à une nouvelle remontée : le 8 mars 2017, Paris avait été éjecté en huitièmes de finale de la Ligue des champions, écrasé 6-1 à Barcelone au retour, alors que le Barça s'était incliné 4-0 à l'aller. Dire que ManU jouait sans Paul Pogba suspendu et avec une équipe décimée et rajeunie...

Le match contre ManU a basculé en toute fin de rencontre sur un tir de pénalité accordé après visionnage de la vidéo pour une main de Presnel Kimpembe.

Avant ce tir de pénalité réussi par Marcus Rashford, Romelu Lukaku avait inscrit un doublé pour Manchester United, profitant de deux erreurs de Thilo Kehrer et de Gianluigi Buffon. Juan Bernat avait cru marquer un but précieux sur une passe de Kylian Mbappé qui, dans l'ensemble, s'est fait discret et a raté beaucoup d'occasions.

La Ligue des champions était l'objectif principal pour le PSG depuis son rachat par les Qataris à l'été 2011. Le club n'a jamais dépassé les quarts de finale depuis et reste même sur trois éliminations en huitièmes de finale.

À l'été 2017, le club parisien a dépensé plus de 400 millions d'euros pour engager Mbappé et Neymar (blessé et absent face à Manchester United) déclenchant l'ouverture d'enquêtes de l'UEFA au regard du critère du fair-play financier.

Porto surprend l'AS Rome

Porto s'est aussi qualifié pour les quarts de finale après avoir battu l'AS Rome, demi-finaliste la saison dernière, 3-1 après prolongation, mercredi à Porto.

Les deux équipes étaient à égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs à la fin du temps réglementaire (2-1, 2-1)

Alex Telles a envoyé Porto en quarts sur un tir de pénalité, accordé après visionnage de la vidéo, dans les dernières minutes de la prolongation (117e).