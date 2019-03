Le Canada bien représenté au MLB Grit, belle vitrine pour les jeunes baseballeuses

Huit baseballeuses canadiennes, dont trois québécoises, se sont envolées vers le Texas pour vivre une expérience hors du commun. Sena Catterall, Alexane Fournier et Sophy Gagné ont été conviées au MLB Grit, un tournoi sur invitation organisé conjointement par les ligues majeures et USA Baseball pour les filles de 18 ans et moins.

Un texte d'Alexandra Piché et de Félix St-Aubin

Sélectionnées par l'entraîneur-chef de la formation unifoliée André Lachance, qui porte aussi le chapeau de gérant des opérations à Baseball Canada, elles auront l'occasion de faire étalage de leurs aptitudes dans les installations des Rangers, en plus de côtoyer plusieurs légendes du sport.

Divisées en quatre équipes, les quelque 60 athlètes provenant d’un peu partout aux États-Unis, du Canada et de Porto Rico s’affronteront du 8 au 10 mars.

Le but est de mettre à l'avant-plan potentiellement les meilleures joueuses de niveau secondaire, de leur exposer les différents collèges américains [offrant un programme] de baseball et de softball et de leur présenter des [possibilités] d'emplois futurs dans l'industrie du baseball, que ce soit dans le dépistage, l'administration des équipes, le coaching, etc. André Lachance, entraîneur-chef de l'équipe canadienne féminine de baseball

« C’est vraiment excitant. Je ne savais pas qu’un tel événement existait. C’est sûr que ce serait le meilleur des mondes d’être recrutée par un collège américain, souhaite Alexane Fournier. Ce serait vraiment le fun, et ça me permettrait de poursuivre ma passion à un plus haut niveau. »

L’occasion est effectivement propice pour attirer l'oeil des universités américaines, mais également de la formation nationale. Les baseballeuses partageront d’ailleurs le terrain avec cinq joueuses ayant pris part à la plus récente Coupe du monde disputée à Viera, en Floride, en 2018.

Les Canadiennes avaient remporté la médaille de bronze contre les Américaines lors de cet événement qui avait sacré les Japonaises, championnes pour une sixième fois d'affilée.

« C'est une belle occasion pour elles de se faire valoir. C'est l'une des raisons pour laquelle je vais y aller, pour voir comment elles se comporteront, non seulement sur le terrain, mais à l'extérieur de celui-ci aussi, explique Lachance. C'est important pour notre programme d'avoir de bonnes ambassadrices du baseball et du pays. C'est important à valider. »

La possibilité est bien réelle que des représentantes de l'unifolié charment l'une des nombreuses institutions qui épieront ces espoirs, assure le gérant des opérations à Baseball Canada, ajoutant toutefois qu'elles ne doivent pas pour autant tenter d'impressionner la galerie.

« La première étape, c'est de se présenter là-bas, d'avoir du plaisir et ne rien changer de ce qu'elles ont fait depuis les derniers mois [...] Elles ont juste à profiter du moment et donner tout ce qu'elles ont. »

« Ça me stresse un peu de savoir qu’il y aura des personnes qui nous regarderont pour nous évaluer à chaque moment, mais je trouve que je performe bien quand je suis sous pression », commente Sena Catterall.

Alexane Fournier Photo : Facebook/Alexane Fournier

Le regard porté sur la Coupe du monde

Alexane Fournier caresse le rêve d’intégrer la sélection canadienne en vue de la prochaine Coupe du monde en 2020.

« Je ne suis pas officiellement dans l’équipe nationale. Je suis dans un programme pour éventuellement la faire. L’entraîneur m’a donc déjà vue jouer plusieurs fois », indique l’adolescente de 16 ans qui a récemment vu son nom être ajouté à la formation provinciale U-20 pour la saison 2019.

Même son de cloche en ce qui concerne Sena Catterall, qui voit une participation à la Coupe du monde comme l'accomplissement de sa carrière de baseballeuse.

« C’est l’un de mes rêves depuis que j’ai commencé le baseball. Je ne suis pas encore là, mais je dois continuer de travailler fort et de m’entraîner. C’est mon plus grand objectif », révèle celle qui défendra également les couleurs de l'équipe québécoise U-20 comme voltigeuse et receveuse.

Entre ses activités avec ses coéquipières de la Belle Province, Fournier s’entraîne en solitaire puisqu'elle ne fait pas partie d’un programme sport-études.

« Je me pratique avec des entraîneurs dans les cages de frappeurs quand je ne suis pas avec l’équipe provinciale. Sinon, on s’entraîne trois fois par semaine pour se préparer pour le Championnat canadien », indique la lanceuse et la joueuse d'arrêt-court.