[BALADO] Tellement hockey : Carey Price rejoint Jacques Plante

Carey Price a maintenant autant de victoires, 314, que Jacques Plante. Parlera-t-on un jour de lui comme d'une légende, au même titre que le célèbre no 1 du Canadien? Martin Leclerc, Alexandre Gascon et Alexandre Coupal en discutent dans le 23e épisode de Tellement hockey, un balado d'ICI PREMIÈRE qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Tricolore et de la LNH.