La championne olympique Frida Hansdotter annonce sa retraite

La championne olympique en titre de sa discipline de prédilection n'aura donc pas l'occasion de protéger sa couronne acquise à Pyeongchang il y a pratiquement un an.

Âgée de 33 ans, Hansdotter a effectué ses débuts sur le grand cirque blanc en 2004. Elle a réalisé 35 podiums, dont 4 triomphes, durant sa carrière qui s'est échelonnée sur 15 saisons.

C'est toutefois lors des Jeux olympiques de Pyeongchang qu'elle a récolté la récompense suprême en slalom, après le petit globe de cristal de la spécialité en 2016.

La skieuse de Norberg était donc devenue la deuxième représentante de son pays à être sacrée dans cette discipline, après Anja Pärson en 2006.

« Les Jeux olympiques de Pyeongchang et les Championnats du monde à domicile à Are en février ont été mes principaux objectifs lors des dernières saisons, et je ne voulais pas trop penser à la suite », a déclaré la détentrice de trois médailles aux mondiaux.

À Are, devant son public, Hansdotter n'est cependant pas parvenu à atteindre les résultats escomptés, s'adjugeant une 5e place en slalom et une modeste 11e position dans le slalom géant.

« Cette saison, je n'ai pas ressenti la même soif et la même motivation », a-t-elle avoué.