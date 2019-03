Carey Price rejoint Jacques Plante au 1er rang de l'histoire du Canadien pour les victoires

Le Canadien de Montréal a vaincu les Kings 3-1 mardi soir, à Los Angeles, à son premier duel d'une série de trois matchs en Californie. Cette victoire a permis à Carey Price de rejoindre Jacques Plante en tant que gardien ayant amassé le plus de victoires avec le Tricolore, soit 314.

Pour y parvenir, il a réalisé 26 arrêts. Il a notamment frustré Anze Kopitar à bout portant en deuxième période et dans la dernière minute de jeu, en plus de stopper Jeff Carter et Brendan Leipsic lors d'échappées de chaque côté du deuxième entracte. Price a aussi étiré la mitaine pour récupérer une rondelle qui glissait vers la ligne des buts après avoir heurté le patin du défenseur Jordie Benn en deuxième période.

Le gardien de but a inscrit cette 314e victoire à sa 611e sortie avec le Tricolore. Il présente une fiche de 314-220-67. De son côté, Plante a terminé avec une fiche de 314-133-107 en 556 rencontres après 11 saisons avec le Canadien.

« Je l'ai toujours dit, il le mérite, a affirmé l'entraîneur Claude Julien au sujet de Price. Il y a eu des saisons où l'équipe se fiait énormément à lui. Il mérite ce qui lui arrive. Ce soir encore, il a été solide. Même si nous avons été forts lors des deux premières périodes, les Kings ont poussé en troisième et il a fait des gros arrêts. »

Plante, qui a remporté six fois la coupe Stanley, a ensuite porté les couleurs des Rangers de New York, des Blues de St. Louis, des Maple Leafs de Toronto et des Bruins de Boston. Il a terminé sa carrière dans la LNH avec 437 victoires à son dossier.

Price occupe quant à lui le 29e rang de l'histoire de la LNH. Miikka Kiprusoff occupe le rang devant le sien avec 319 victoires. Martin Brodeur détient le record de la LNH avec 691 victoires, tandis que Patrick Roy se retrouve au deuxième rang avec 551 gains.

Un but de Weal à son premier match

Brendan Gallagher, Jordan Weal et Shea Weber ont touché la cible pour le Canadien, qui a récupéré pour le moment le deuxième laissez-passer donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Association de l'Est. Weber a aussi amassé une aide et Victor Mete, deux.

Les Blue Jackets de Columbus ont devancé le Canadien pendant quelques heures à la suite de leur victoire en tirs au but de 2-1 face aux Devils du New Jersey. Le Tricolore a toutefois repris un avantage de deux points sur les Blue Jackets, qui ont un match de plus à disputer d'ici la fin de la campagne.

« Nous voulons gérer notre situation sans avoir à nous fier aux autres, a dit Julien. Nous avons joué un bon match ce soir, nous avons bien patiné et nous avons été compétitifs. Nous avons pris de bonnes décisions et c'est une bonne victoire pour nous. »

Jonathan Quick a stoppé 21 lancers et Matt Luff a été le seul à déjouer Price, en troisième période.

Gallagher a ouvert le pointage après 3:11 de jeu, en déviant un tir de Mete. Il s'agissait pour Gallagher d'un 30e but cette saison.

Weal, inséré dans la formation du Tricolore à la place de Jesperi Kotkaniemi, a profité d'un revirement de Dion Phaneuf devant le filet des Kings pour creuser l'écart après 10:07 de jeu en deuxième période. Weal a été acquis des Coyotes de l'Arizona le 25 février en retour de Michael Chaput et il disputait un premier match avec sa nouvelle équipe.

Weber a porté un dur coup aux Kings en marquant sur un long tir après 41 secondes de jeu en troisième période.

Luff a privé Price d'un jeu blanc profitant de beaucoup d'espace dans l'enclave pour décocher un lancer précis avec 8:57 à jouer.

Kotkaniemi a été laissé de côté pour une première fois cette saison. L'entraîneur-chef Claude Julien a mentionné qu'il souhaitait lui donner un peu de repos.

Le Tricolore affrontera les Sharks à San Jose, jeudi, et les Ducks à Anaheim, vendredi.