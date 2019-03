Le lutteur King Kong Bundy n'est plus

Christopher Pallies est né à Atlantic City, au New Jersey. Il a fait ses débuts professionnels dans ce qui s’appelait alors la World Wrestling Federation (WWF) en 1981 avant de faire ses classes dans diverses organisations américaines. C’est au cours de cette période qu’il a adopté le nom de scène de King Kong Bundy.

Il s’est de nouveau joint à la WWF en 1985. Son combat contre Hogan pour le titre de champion du monde de la WWF, en 1986, s’était déroulé dans une cage en finale de l’événement, à Los Angeles (des combats avaient aussi lieu à Chicago et à New York).

Il a marqué l’imaginaire québécois l’année suivante, à WrestleMania 3, lorsqu’il a blessé le lutteur de petite taille Little Beaver, de son vrai nom Lionel Giroux. Bundy, qu’on présentait à plus de 200 kg, a projeté Little Beaver, alors âgé de 53 ans, au sol avant de lui asséner une descente du coude. Le lutteur québécois a pris sa retraite peu après, et son dos l’a fait souffrir jusqu’à sa mort, en 1995.

Bundy a quitté la WWF en 1988. Il y est retourné pour un an, à partir de 1994, avant de se mettre à accepter des contrats comme lutteur indépendant. Il a notamment travaillé avec Jacques Rougeau pour une tournée québécoise, au début des années 2000.

Bundy devait participer au festival WrestleCon, le mois prochain, à New York.