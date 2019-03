Le père de RJ Barrett remplace Steve Nash à la tête de l'équipe canadienne de basketball

Barrett était vice-président de Canada Basketball et directeur général adjoint du programme canadien depuis 2012.

« Rowan [Barrett] a démontré sa capacité à construire un programme pour gagner des médailles et il va maintenant être chargé d’assembler un personnel d’entraîneurs et une liste de joueurs qui donneront au Canada le plus de chances possible. Notre but étant de gagner une médaille à la fois à la Coupe du monde de la FIBA en 2019 et aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 », a déclaré Glen Grunwald, président de Canada Basketball.

Barrett était l’architecte derrière l’équipe qui a terminé au 1er rang du groupe F des qualifications pour la Coupe du monde avec une fiche de 10 victoires et 2 défaites. Il avait ainsi qualifié le pays à une Coupe du monde pour la première fois depuis celle de 2010. Ancien joueur universitaire aux États-Unis, l'Ontarien de 46 ans a fait carrière pendant 12 ans au niveau professionnel en Europe.

Son fils, RJ Barrett, en est à sa première saison universitaire avec les Blue Devils de Duke, sous les ordres de Mike Krzyzewski. Selon la majorité des observateurs, il devrait être sélectionné parmi les trois premiers au prochain repêchage de la NBA en juin.

Nash, membre du Temple de la renommée du basketball, était devenu directeur général de l'équipe canadienne en 2012, avant même que sa carrière dans la NBA prenne fin en 2014.