Brexit : les équipes de F1 pourraient être forcées de quitter l'Angleterre

Le président de Formula One Group, Chase Carey, a précisé au Salon de Genève que le championnat prépare des « mesures de contingence ».

Il s'agirait notamment de baser sur le continent européen davantage d'installations et d'équipes pour contrer les effets du Brexit.

La mise en oeuvre du Brexit renforcerait les contrôles douaniers et limiterait la liberté de circulation des personnes.

Sept des 10 équipes sont installées en Angleterre:

Haas : Banbury

Mercedes-Benz : Brackley

McLaren : Woking

Racing Point : Silverstone

Red Bull : Milton Keynes

Renault : Enstone

Williams : Grove

Deux équipes sont basées en Italie: Ferrari à Maranello, Toro Rosso à Faenza. Alfa Romeo est installée en Suisse à Hinwil (dans l'usine Sauber).

« Nous préparons des mesures de contingence pour tenter de nous assurer d'être préparés aux problèmes qui pourraient survenir s'il devenait plus difficile de faire entrer et sortir de Grande-Bretagne des personnes et des biens », a expliqué M. Carey.

Selon lui, des entraves aux mouvements des marchandises sont toutefois plus probables que des restrictions de visa pour les employés non britanniques des équipes basées en Grande-Bretagne.

Concernant les équipements, Chase Carey a affirmé que « nous les faisons actuellement entrer et sortir de Grande-Bretagne, mais nous pouvons évidemment les faire entrer et sortir d'ailleurs ».

Les équipes basées hors de Grande-Bretagne jouiraient d'un avantage compétitif s'il devenait plus difficile de faire circuler les biens et les personnes entre ce pays et le reste de l'Union européenne.

Chase Carey s'est refusé à toute supposition sur ce thème.

« Nous ne savons pas ce qui va arriver, pas plus que n'importe qui d'autre », a souligné le dirigeant américain.

Les patrons des équipes de F1 s'inquiètent de la situation et déplorent qu'on ne les informe pas davantage sur les répercussions du Brexit.

La Grande-Bretagne doit en principe quitter l'Union européenne le 29 mars, mais l'accord de sortie proposé par la première ministre britannique Theresa May n'a pas encore été approuvé par le Parlement. Cela laisse planer la menace d'une sortie désordonnée.

Des pourparlers doivent reprendre entre responsables britanniques et européens, au siège de l'Union européenne à Bruxelles, mardi.