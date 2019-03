Une victoire à Buffalo attise les espoirs des Oilers

Les Oilers d'Edmonton ont inscrit trois buts sans riposte durant les trois dernières minutes de la deuxième période et ils ont défait les Sabres 4-3 lundi soir, à Buffalo.

Kyle Brodziak a réussi un doublé pour les vainqueurs.

Leon Draisaitl a inscrit son 41e but de la campagne -- un sommet chez les Oilers --, et ajouté une aide. Du coup, il a prolongé à 11 sa séquence de matchs avec au moins un point, durant lesquels il a marqué neuf buts et ajouté huit aides.

Connor McDavid a ajouté deux aides pour les Oilers qui se sont retrouvés face à un déficit de 3-1 au deuxième vingt. Ils ont comblé ce recul grâce à trois buts à l'aide de seulement quatre tirs en fin de deuxième.

Le défenseur Darnell Nurse et l'attaquant Zack Kassian ont également trouvé le fond du filet pour la troupe de Ken Hitchcock, qui a gagné ses trois derniers matchs et qui a complété un périple de cinq rencontres à l'étranger avec une fiche de 3-1-1.

Dans la victoire, le gardien Mikko Koskinen a stoppé 35 rondelles, dont 27 après avoir permis à Jack Eichel de marquer son deuxième but du match et de donner aux Sabres une avance de 3-1 avec 2:36 à jouer à la première période.

Casey Mittelstadt a obtenu l'autre but des Sabres, qui présentent une fiche de 2-7-1 à leurs dix dernières rencontres et de 13-22-6 depuis une séquence de dix victoires en novembre, une marque d'équipe.

Le gardien Linas Ullmark a été retiré du match à l'issue de la deuxième période, après avoir été victime de quatre buts sur 20 tirs. Carter Hutton a pris la relève et a bloqué les sept rondelles tirées en sa direction.

Pendant que la glissade des Sabres se poursuit, avec un peu plus d'un mois à faire à la saison régulière, les Oilers poursuivent leur poussée tardive.

Avec une récolte de 65 points, les Oilers (29-30-7) ne sont plus qu'à six points du Wild du Minnesota et du huitième échelon de l'Association de l'Ouest.