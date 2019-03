Les directeurs généraux de la LNH se frottent les mains d'aise

D'entrée de jeu, les DG n'étaient pas peu fiers de dévoiler les statistiques de la LNH depuis le début de la saison sur la hausse du total de buts marqués, sur celle du nombre de buts inscrits à forces égales et sur l'augmentation des remontées réalisées par des équipes en déficit. À l'inverse, les mises en échec sont demeurées au même niveau qu'au cours des dernières années.

« Il semble que tout est presque parfait, a déclaré le directeur général des Golden Knights de Vegas, George McPhee. Notre sport occupe une position enviable, peu importe ce que vous voulez évaluer. Il se porte à peu après aussi bien que jamais, ce qui est une bonne nouvelle. »

Après 1015 matchs en 2018-2019, les équipes ont uni leurs efforts pour marquer 6,1 buts par rencontre, une moyenne à peine inférieure à celle affichée en 2005-2006, la saison qui a suivi le lock-out. Par ailleurs, 77 % des buts inscrits l'ont été à forces égales, le plus haut taux depuis la saison 1977-1978.

Selon des données de la LNH, le nombre de buts, au stade actuel, a connu une hausse de 3 % par rapport à la saison dernière, de 10 % en comparaison avec 2016-2017, et de 13 % par rapport à 2015-2016.

Les remontées sont également à la hausse. Pas moins de 43 pour cent des équipes qui ont accusé un retard lors d'un match ont trouvé le moyen de l'emporter, incluant 12 % qui ont effacé un retard de deux buts. Enfin, 164 matchs sur une possibilité de 990 -- 17 % -- ont été le théâtre de remontées alors qu'une équipe tirait de l'arrière au troisième vingt.

Entre 2005-2006 et 2017-18, 28 joueurs en moyenne dans la LNH ont marqué au moins 30 buts. Jusqu'à maintenant cette saison, 50 joueurs affichent une cadence qui leur permettra d'atteindre ce plateau.

Les responsables de la LNH étaient également heureux de dire qu'il existait une forme de parité dans la ligue, en se fiant au fait que 27 équipes ont changé de position au classement depuis le 1er janvier.

« C'est fantastique, s'est exclamé Brad Treliving, directeur général des Flames de Calgary. Il s'agit d'un produit vraiment divertissant. Et en fin de compte, nous oeuvrons dans le secteur du divertissement. »

« Le fait que nous sommes assis ici sans nous attarder sur des sujets chauds démontre que, dans l'ensemble, les choses vont bien », a renchéri son homologue des Jets de Winnipeg, Kevin Cheveldayoff.

Mais ça n'a pas toujours été le cas.

La finale de 2004 : un tournant

Colin Campbell, vice-président et directeur des opérations hockey, dit qu'il savait que son sport avait besoin d'une refonte en profondeur après l'éreintante finale de la Coupe Stanley de 2004 entre les Flames et le Lightning de Tampa Bay.

« Aucune équipe n'a perdu une avance. L'équipe qui a marqué le premier but a gagné la rencontre, a relaté Campbell. Vous pouviez "verrouiller" un match. J'ai entendu un joueur dire "On n'a même plus de plaisir à jouer. On agrippe, accroche, retient, lutte." Il faut rendre hommage (aux directeurs généraux); ils ont travaillé avec ardeur. »

Une vidéo a aussi été présentée pour démontrer à quel point l'attention portée au cinglage en 2017-2018 a engendré un produit plus rapide et plus offensif. Les punitions pour coup de bâton -- 769 jusqu'à maintenant -- sont encore élevées par rapport à ce qu'elles étaient avant que la LNH ne s'attaque au fléau. Toutefois, ce type d'infraction est nettement moins fréquent qu'il ne l'était en 2017-2018, alors que les arbitres en avaient signalé 1053.

« Le crédit revient aux joueurs, a noté Stephen Walkom, directeur de l'arbitrage dans la LNH. Il existe une grande conformité vis-à-vis des règlements. Les joueurs sont mieux renseignés sur ce qu'est [une punition] pour avoir accroché, retenu ou pour coup de bâton. »

Les directeurs généraux ont également travaillé en petits groupes sur divers sujets. Parmi ceux-là, la rondelle traversant la ligne des buts après le coup de sifflet, les infractions pour bâton élevé entraînant des pénalités de deux ou quatre minutes, ainsi que les gardiens qui perdent leur masque pendant le jeu.

D'ici la fin de la réunion mercredi, on abordera, entre autres sujets, la possibilité pour les arbitres de revoir des séquences qui pourraient entraîner des pénalités majeures avant de rendre une décision, ainsi que de permettre aux officiels de revoir des séquences déjà révisées par le département des opérations hockey.

Présentement, les officiels n'ont accès qu'aux reprises lors de contestations des entraîneurs. Ils peuvent les visionner sur les tablettes placées au banc du chronométreur.