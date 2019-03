Terrible Ted, le syndicat, le Rocket et M. Hockey

Nous sommes au milieu de l'été 1955. Les Red Wings de Détroit viennent tout juste de remporter une deuxième Coupe Stanley de suite. Il s'agit de leur quatrième titre en six ans. Comme à l'habitude, Ted Lindsay et ses coéquipiers s'attendent à recevoir un boni 3000 $ pour avoir remporté le précieux trophée. Sauf que ce jour-là, quand le postier dépose la fameuse enveloppe dans la boîte aux lettres de « Terrible Ted », elle ne contient qu'un chèque de 2235 $.

« Jack Adams avait-il gardé l’argent pour lui? Il n’est plus là pour se défendre aujourd’hui. L’argent était-il resté dans les coffres de l’équipe? [...] Toujours est-il que c’est à cette époque que j’ai décidé de mettre sur pied l’Association des joueurs », racontait Lindsay, dont le témoignage a été publié en 2013 dans Legends of the Detroit Red Wings: Gordie Howe, Alex Delvecchio, Ted Lindsay, and Other Red Wings Heroes. Cette oeuvre, rédigée par Richard Kincaide, lève le voile sur des moments-clés de l’histoire des Red Wings.

Stratégique, Lindsay expliquait avoir mûri son plan pendant plus d’une année, à l’insu de ses coéquipiers et des autres joueurs de la LNH. Il était ensuite allé consulter le légendaire lanceur Bob Feller, qui venait d’être nommé président de l’Association des joueurs du baseball majeur.

« Feller et ses avocats m’ont dit que mon association ne pouvait être créée avant que les joueurs de Toronto et de Montréal n’y adhèrent. Surtout ceux de Montréal. J’ai donc discuté avec Doug Harvey au match des étoiles. C’est d’ailleurs à cette occasion que nous avons tenu notre première réunion.

« Doug était très intelligent. Il était au fait de toutes les injustices (que subissaient les joueurs) », soulignait Lindsay, qui est décédé lundi à l’âge de 93 ans.

***

C’est ainsi que Ted Lindsay, un attaquant qui ne faisait pas dans la demi-mesure et qui se faisait un point d’honneur de détester ses adversaires, est parvenu à créer un syndicat au sein d’une ligue où les adversaires ne s’adressaient à peu près jamais la parole!

Les leaders identifiés par Lindsay au sein des cinq autres équipes de la LNH ont très bien fait leur travail par la suite. En 1957, quand est venu le temps de récolter les cartes d’adhésion, tous les joueurs de la LNH avaient apposé leur signature, sauf un: Ted Kennedy, des Maple Leafs de Toronto.

« Je n’étais pas étonné que le projet soit aussi fortement appuyé. Mais j’ai été très surpris qu’un joueur refuse de devenir membre », soulignait Lindsay.

Le célèbre numéro 7 des Red Wings a toutefois payé très cher cet affront fait aux propriétaires de la LNH.

À la fin de la campagne 1956-57, à l’âge de 32 ans, alors qu’il venait de connaître la plus prolifique saison de sa carrière (une récolte de 85 points lui ayant valu le 2e rang des marqueurs de la ligue), Lindsay a appris en lisant les journaux qu’il venait d’être cédé aux Blackhawks de Chicago. Son « poteau » chez les Maple Leafs de Toronto, Jim Thomson, a subi exactement le même sort.

« À Chicago, j’ai existé pendant les trois saisons suivantes », confiait Lindsay, qui a contribué au développement des jeunes Bobby Hull et Stan Mikita avant de se retirer au terme de la saison 1959-60. Terrible Ted est toutefois revenu au jeu en 1964-65 pour disputer une dernière saison dans l’uniforme des Red Wings.

***

Constamment affecté à la couverture de Maurice Richard, Ted Lindsay s’est montré très élogieux à l’endroit du Rocket après avoir raccroché ses patins. Et curieusement, il n’était pas très tendre à l’endroit de son ancien complice Gordie Howe.

Si j’ouvrais la bouche sur la patinoire, c’était forcément pour insulter quelqu’un. Nous avions l’habitude d’insulter les Frenchmen. Bien sûr, Marcel Pronovost et Marcel Bonin jouaient avec nous. Un soir, alors que je passais devant le banc de Montréal, Butch Bouchard m’a rappelé que nous avions deux francophones au sein de notre équipe. Je lui ai répondu: "Oui, mais ce sont les deux qui sont intelligents!" Ted Lindsay dans Legends of the Detroit Red Wings

Ted Lindsay pose avec la Coupe Stanley après la victoire des Red Wings en finale face au Canadien, en 1954 Photo : The Associated Press

Maurice Richard était un homme entier. Dans son univers, il y avait peu de zones grises. Sachant cela, il n’est pas étonnant d’apprendre que le Rocket, même plusieurs années après sa retraite, ait mis beaucoup de temps à adresser la parole à Lindsay.

« À compter du milieu des années 1960, le Rocket et moi participions chaque année à un match de hockey-bénéfice dans les Maritimes. Les trois premières années, il ne regardait même pas dans ma direction. Comme si je n’avais pas été présent! Mais je tentais sans cesse de croiser son regard. Et la quatrième ou la cinquième année, le Rocket a commencé à hocher de la tête pour me saluer, de loin.

« Nous ne nous sommes jamais fréquentés socialement, mais au fil des ans, nous sommes devenus amis. Nous nous faisions un devoir de nous serrer la main quand nous étions au même endroit. »

Maurice Richard en 1954 Photo : Associated Press

Dans Legends of the Detroit Red Wings, Ted Lindsay soutenait que Maurice Richard était le meilleur joueur de son époque pour orchestrer une attaque à partir de la ligne bleue adverse. « De la ligne bleue au filet, il n’y avait aucun joueur plus fort que lui », insistait-il.

Et quelques pages auparavant, ce jugement lapidaire sur Gordie Howe:

« J’ai toujours dit que Gordie Howe a été le meilleur joueur de tous les temps. Mais Gordie n’était pas un gagnant. Il ne faisait pas la différence. [...] Si vous jetez un coup d’oeil aux statistiques, vous verrez qu’il a participé à la finale 10 fois et qu’il en a remporté trois », opinait-il.

Le chapitre consacré à Lindsay se termine par une confidence dont il a laissé quelques traces au fil du récit. Un conflit à la fois personnel et relié au hockey a éclaté entre Howe et Lindsay, et les deux légendes des Red Wings ne s’adressaient plus la parole depuis plusieurs années quand M. Hockey est décédé en 2016.

Gordie Howe Photo : La Presse canadienne

À la fin de sa vie, Ted Lindsay était donc un ami et admirateur de Maurice Richard, et il ne portait plus son compagnon d’armes, Gordie Howe, dans son coeur. À lui seul, pour les amateurs de hockey de cette époque, ce revirement de situation relève sans doute de la science-fiction.

Pour les hockeyeurs de la génération actuelle, ce sont les conditions dans lesquelles les joueurs de la LNH évoluaient dans les années 1950 qui défient l’imagination. Ils doivent une fière chandelle à cet homme fier et entêté, à qui les Red Wings auraient certainement mieux fait de verser un boni de 3000 $ après la coupe de 1955.