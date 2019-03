25 victoires de suite : les bons souvenirs des Éperviers de Sorel de 1973-1974

Les Huskies de Rouyn-Noranda pourraient signer mercredi soir, à Shawinigan, une 25e victoire de suite et ainsi égaler le record du hockey junior canadien. On devine que le plaisir de gagner aussi souvent est grisant. Pierre Mondou et Pierre Larouche, membres des Éperviers de Sorel de 1973-1974, codétenteurs du record avec les Rangers de Kitchener de 1983-1984, s'en souviennent.

« J’imagine que ça doit se passer comme ça aussi avec Rouyn. À l’époque, nous formions avec les Remparts de Québec l’une des deux meilleures équipes de la ligue. C’était l’fun de battre le record. Et on ne voulait pas que ça s’arrête », raconte Pierre Mondou, attaquant qui a disputé ses huit saisons dans la Ligue nationale (LNH) avec le Canadien de Montréal.

S'ils atteignent la marque des 25 victoires de suite contre les Cataractes, les Huskies pourraient passer à l'histoire vendredi, contre les Voltigeurs, à Drummondville.

Pour Pierre Larouche, qui a connu des saisons de 50 buts avec les Penguins de Pittsburgh (1975-1976) et le Canadien de Montréal (1979-1980), les souvenirs de la séquence de 25 victoires des Éperviers sont impérissables.

« C’était vraiment fantastique. À cette époque, on ne saisissait pas vraiment ce qu’on était en train d’accomplir. On avait tellement un bon club qu’on gagnait quasiment tous les soirs de toute façon. On s’amusait autant dans les pratiques que les parties », affirme-t-il.

Le grand regret de l'ancien no 28 du Tricolore est que cette belle équipe des Éperviers n'a pas gagné la Coupe du Président, remise au champion des séries de la LHJMQ, à la fin de cette mémorable saison.

À un moment donné, on pensait que l’on ne perdrait plus jamais et qu’on ferait les séries sans perdre. Quand tu es jeune, tu es tellement confiant. Le seul problème, c’est qu’en finale, on a rencontré les Remparts de Québec qui avaient aussi une équipe très forte. Ils nous avaient battus. Pierre Larouche

Pierre Larouche à l'époque où il jouait avec le Canadien. Photo : Getty Images / Denis Brodeur

Pierre Mondou se souvient de la dernière équipe qui est passée près du plateau des 25.

« En 2012-2013, les Knights de London, dirigés par Dale Hunter, étaient passés à une victoire d'égaler le record, souligne-t-il. Ils avaient perdu le match qui aurait fait la différence contre ce qui était alors la pire équipe de la Ligue de l’Ontario [le Sting de Sarnia, NDLR]. »

Les Knights détiennent toutefois la marque du hockey junior canadien avec 31 matchs sans défaite (29-0-2), une séquence qui a pris fin en décembre 2004.

L’esprit dans le vestiaire d’une équipe qui traverse ce genre de séquence grandit en enthousiasme et en motivation. On se sent invincible même si on sait que la série victorieuse arrivera à son terme à un moment donné, se souvient-il.

On sait que ça va finir par s’arrêter. C’est impossible de gagner tous les matchs. Mais la motivation était toujours là. On y allait chaque fois pour la victoire. Pierre Mondou

Grande domination

« Nous avions en Jacques Cossette (97 buts et 117 passes), Pierre Larouche (94-157) et Michel Déziel (92-135) peut-être le meilleur trio de l’histoire de la LHJMQ. C’est inimaginable à quel point ils étaient productifs avec une chimie incroyable », se rappelle Mondou.

Étant donné l’impensable total de 692 points pour ce seul trio des Éperviers, on comprend mieux l’enthousiasme du « Mousse », comme on surnommait l’ancien no 6 du CH, auteur cette saison-là de 62 buts et 57 passes.

« On avait une équipe assez complète. J’étais moi-même sur le troisième trio où je jouais avec Bob Ritchie et Lucien Deblois », note Mondou en parlant d’une ère où le jeu était teinté d’une certaine violence.

Le hockey de l’époque était très robuste. La Ligue nationale commençait à vivre sous le joug des Flyers de Philadelphie. À Sorel, avoir de bonnes statistiques combinait le fait d’avoir 100 points et 100 minutes de punitions. Pierre Mondou

Les Éperviers comptaient sur Carlo Torresan pour assurer la protection des bons attaquants.

À titre de référence, en deux saisons, ce dernier a amassé 680 minutes de pénalité, dont 400 en 64 matchs en 1972-1973. Repêché par les Islanders de New York en 1974, il n’a jamais joué dans la LNH.

« On avait aussi un très bon gardien qui s’appelait Claude Legris, ajoute Pierre Mondou. Un peu comme Rouyn aujourd’hui, nous avions tous les éléments d’une bonne équipe. »

Ni Mondou ni Larouche ne se souviennent de l’équipe qui a mis fin à leur série record. Seuls le plaisir et la fierté d’avoir fait partie d’un groupe d’exception subsistent.

Plus tu gagnes, plus c’est l’fun. On a fini par réaliser ce qu’on faisait. C’est une saison dont on va se souvenir toute notre vie. Gagner 25 matchs d’affilée, peu importe dans quelle ligue tu joues, c’est très dur. Pierre Larouche

Comparaisons difficiles

Pierre Mondou parle avec plaisir de ses souvenirs et des émotions qu’il ressent toujours en parlant de l’équipe des Éperviers de 1973-1974. Beau joueur, il ne souhaite surtout pas de malheur aux Huskies, qu’il a souvent vu jouer depuis le début de la saison.

Je ne souhaite pas une défaite aux Huskies mercredi soir, mais disons que je suis encore fier de ce record établi il y 45 ans. Si Rouyn réussit, le record sera ensuite aussi difficile à battre. Pierre Mondou

Pierre Mondou à ses belles années avec le Canadien de Montréal Photo : Getty Images / Denis Brodeur

Mondou qui travaille toujours dans la LNH à titre de dépisteur pour les Devils du New Jersey reste prudent quand on lui demande de se plier au jeu des comparaisons.

« Le hockey d’aujourd’hui est très différent, lance-t-il. Les Huskies sont super talentueux. Ils forment une équipe extrêmement bien équilibrée. Le défenseur Noah Dobson est déjà du calibre de la Ligue nationale. Le reste du groupe est formé d’excellents joueurs juniors combinés à deux gardiens de premier niveau. »

« C’est l’fun aussi de voir que Rouyn-Noranda ramène les Éperviers de Sorel à l’avant-scène étant donné qu’ils se rapprochent de notre record. Je ne peux que leur souhaiter bonne chance. Les records sont faits pour être battus. J’espère qu’ils vont l’accomplir », renchérit Larouche, associé depuis plus de 20 ans au département des relations publiques des Penguins.