Un aperçu des concurrents de l’Impact en 2019 (2e partie)

BILLET – Les stades sont ouverts, les ballons sont bien gonflés et Twitter s'enflamme. Pas de doute, l'Impact de Montréal et tous ses concurrents ont lancé leur saison 2019.

Qu'est-ce qui attend les autres équipes de l'Est? Voici la seconde partie de notre aperçu (qui ne tient pas compte des matchs du week-end).

New York City FC (2018 : 16-10-8, 56 points, éliminé en demi-finale d’association)

La saison dernière en une phrase

Patrick Vieira s’en va entraîner Nice au milieu de la saison et apporte dans ses bagages le plaisir de regarder jouer le NYCFC.

L’embauche cruciale

Si ce n’est pas Alexandru Mitrita, l’équipe est en difficulté. Remplacer David Villa, c’est la tâche ingrate de l’année dans la MLS. Mitrita ne prend pas la relève d’un simple franc-tireur; il occupera le poste de la première vraie légende du jeune club. Villa tournait au rythme de 0,6 but par match. Mitrita a de gros souliers à chausser.

Le départ risqué

Yangel Herrera, le roc au centre du terrain pour le NYCFC ces deux dernières saisons, joue désormais à Huesca, en Espagne. Les New-Yorkais n’ont pas embauché de joueur d’expérience à son poste, mais la bonne nouvelle, c’est que Herrera n’avait pas beaucoup d’expérience lui-même à son arrivée aux États-Unis.

La grande question

Que fait Dome Torrent? Quand il a remplacé Vieira, l’ancien bras droit de Pep Guardiola s’est mis à bousculer les habitudes d’une équipe qui avait pris ses aises. Torrent n’a gagné que 9 de ses 22 rencontres dans le Bronx. Cinq de ces victoires sont venues dans les six premiers matchs. La fin de saison épouvantable pèsera-t-elle sur le groupe au début de 2019?

Le scénario idéal

Le New York City FC se qualifie pour les éliminatoires. Oui, on en est là.

Règle générale, l'équipe hôte s'impose quand l'Impact affronte les Red Bulls. Photo : Reuters / Brad Penner/USA Today Sports

Red Bulls de New York (2018 : 22-7-5, 71 points, éliminé en finale d’association)

La saison dernière en une phrase

L’équipe la plus constante de la saison rate encore son coup en éliminatoires.

L’embauche cruciale

Les Red Bulls ne semblent avoir recruté personne qui changera le cours de la saison 2019. Mais en Mathias Jorgensen, ils ont peut-être trouvé l’héritier de Bradley Wright-Phillips, qui soufflera 34 bougies dans les prochains jours.

Le départ risqué

Le club a eu des mois pour s’y préparer, mais le trou en forme de Tyler Adams au milieu du terrain est énorme. Le centre de formation des Red Bulls montre depuis des années qu’il sait fournir des joueurs de qualité à la première équipe, mais Adams, à la lumière de ce qu’il réalise à Leipzig, sera difficile à remplacer.

La grande question

Ont-ils la capacité d’enfin franchir ce dernier cap pour soulever la coupe MLS? Tous ces échecs aux portes de la terre promise doivent troubler l’esprit des Red Bulls, qui n’ont toujours atteint qu’une finale (perdue), en 2008.

Le scénario idéal

Will Smith efface la mémoire des joueurs des Red Bulls, qui se qualifient pour ce qu’ils croient être leur premier tournoi éliminatoire et bousculent tout sur leur passage jusqu’au tant attendu premier titre.

Sacha Kljestan (à gauche) et Orlando ont une pente abrupte à gravir après leur saison 2018. Photo : Associated Press / John Raoux

Orlando City SC (2018 : 8-22-4, 28 points, exclu des éliminatoires)

La saison dernière en une phrase

Les Lions construisent un effectif attrayant qui trouve le moyen de ne gagner qu’un match du 13 mai au 17 octobre.

L’embauche cruciale

Une journée après le transfert d’un jeune pilier du club (voir ci-dessous), Orlando a recruté Jhegson Sebastian Mendez pour occuper l’axe du milieu de terrain. Avec ce milieu équatorien de 21 ans, on fait le pari de la jeunesse à la relance de l’attaque.

Le départ risqué

Après une saison et demie à briller au sein d’une équipe médiocre, Yoshi Yotun a souhaité quitter Orlando City pour Cruz Azul, au Mexique. Difficile de l’en blâmer.

La grande question

Nani est-il encore Nani? Après un long et fructueux séjour dans la moitié rouge de Manchester, le Portugais a enchaîné les courts passages en Turquie, en Espagne, en Italie et à son club formateur, le Sporting (pas de Kansas City), avec plus ou moins de succès. N’empêche…

Le scénario idéal

La défense d’Orlando cesse d’accorder des buts inutiles à l’adversaire, et l’équipe demeure dans la course aux éliminatoires jusqu’à la toute fin.

Raymon Gaddis (à gauche) devrait profiter du départ de Keagan Rosenberry pour faire le plein de minutes en 2019. Photo : La Presse canadienne / Michael Perez

Union de Philadelphie (2018 : 15-14-5, 50 points, éliminé en match de barrage)

La saison dernière en une phrase

L’Union bat son record de points en une saison, puis trouve le moyen de perdre contre une équipe en détresse deux fois en quatre jours, dont une en éliminatoires.

L’embauche cruciale

Les blessures n’ont pas épargné Marco Fabian ces dernières années, mais son arrivée a de quoi marquer l’histoire de l’Union. L’international mexicain débarque à Philadelphie pour être la force créatrice du club, et c’est difficile de parier contre sa réussite à cet égard s’il évite l’infirmerie.

Le départ risqué

Il y a toujours un mais. Oui, Fabian, c’est bien. Mais à son poste, la saison dernière, Borek Dockal a été impressionnant : 5 buts, mais surtout 18 aides, un sommet dans la ligue. L’Union n’a toutefois pas été en mesure d’embaucher le Tchèque pour de bon à la suite de son prêt.

La grande question

L’entraîneur-chef Jim Curtin a-t-il le soutien du nouveau directeur sportif Ernst Tanner? L’Allemand, qui a fait ses preuves au TSV 1860 de Munich, à Hoffenheim et à Salzbourg, veut un collectif polyvalent qui peut s’adapter à l’adversaire. Son travail, en théorie, vise entre autres à faciliter la tâche de Curtin. Mais ce dernier a signé une prolongation de contrat d’une toute petite saison. Encore. Son avenir semble aussi stable qu’un canot en styromousse dans les rapides de Lachine.

Le scénario idéal

L’Union demeure une des équipes phares de la Coupe des États-Unis et se qualifie sur le tard pour les éliminatoires.

Les noms sur les maillots changent, mais le ressentiment demeure entre l'Impact et le Toronto FC. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Toronto FC (2018 : 10-18-6, 36 points, exclu des éliminatoires)

La saison dernière en une phrase

La meilleure équipe de l’histoire de la MLS s’effondre comme un château de cartes après une défaite amère en Ligue des champions.

L’embauche cruciale

Si ça se confirme, ce sera Alejandro Pozuelo. Le court passage de l’équipe en Ligue des champions au début de 2019 a exposé à la vue de tous le cruel manque de créativité dans son jeu. Ce qu’on sait de Pozuelo suggère qu’il excelle dans l’art de faire jouer les autres. C’est de bon augure – surtout si le TFC trouve un ou deux « autres » de grande qualité pour l’accompagner.

[Le Toronto FC a officialisé l’embauche de Pozuelo, lundi.]

Le départ risqué

Hum… voyons voir… un joueur important qui a quitté le Toronto FC… difficile à dire… c’est comme chercher une seule petite fourmi dans un immense désert de sable…

La grande question

Comment l’équipe négociera-t-elle la transition de Tim Bezbatchenko à Ali Curtis? Le nouveau directeur général ne s’inscrit pas tout à fait dans les habitudes de dépenses du club. Curtis a plutôt aidé les Red Bulls de New York, qui lançaient des dollars aux Thierry Henry et Tim Cahill de ce monde, à optimiser chaque sou investi et à gagner des matchs au rabais. Giovinco est parti. Michael Bradley (pour l’instant) et Jozy Altidore demeurent. Curtis n’a sans doute pas à se plaindre de son budget, mais l’utilisation qu’il en fait pourrait être fascinante.

Le scénario idéal

Le Toronto FC apprend rapidement à jouer sans Giovinco et s’insère dans la course aux éliminatoires.