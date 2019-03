Lubov Ilyushechkina, nouvelle partenaire de Charlie Bilodeau

Le couple s’entraînera à Montréal et sera dirigé par Richard Gauthier et Bruno Marcotte.

« Faire équipe avec Lubov me permet enfin de revenir à la compétition, ce qui me rend très fébrile. Je crois beaucoup à notre potentiel et à notre relation sur la glace. Notre partenariat est exactement ce dont j’avais besoin pour poursuivre mes rêves et continuer à travailler avec ardeur jusqu’aux prochains Jeux olympiques à Pékin, en 2022. C’est un nouveau départ qui nourrit mes ambitions », a indiqué Bilodeau.

Le patineur de 25 ans s’était classé 9e de l’épreuve chez les couples aux Jeux olympiques de Pyeongchang aux côtés de Julianne Séguin, avec qui il partageait la glace depuis 2012. En juillet dernier, il a pris la décision de mettre un terme à cette union en vue du nouveau cycle olympique. Il est donc resté à l’écart de la compétition cette saison.

Julianne Séguin et Charlie Bilodeau après leur programme libre aux Jeux olympiques de Pyeongchang Photo : AFP/Getty Images / Mladen Antonov

Lubov Ilyushechkina était sous contrat avec le Cirque du Soleil cette année. Elle a déjà fait partie de l'équipe l’équipe nationale canadienne. Elle formait un duo avec Dylan Moscovitch, qui a pris sa retraite en avril 2018.

En 2017, le duo Ilyushechkina-Moscovitch s’était glissé au 6e rang des Championnats du monde. Le couple Bilodeau-Séguin avait pour sa part obtenu son meilleur résultat aux mondiaux de 2016 avec une 8e place. Dans le circuit du Grand Prix, les deux Québécois ont remporté l’or à Skate America en 2016 et deux fois le bronze en 2015.