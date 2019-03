Le stade Mercedes-Benz d'Atlanta dit adieu à l'argent comptant

Les partisans des Falcons d'Atlanta et d'Atlanta United ne pourront plus acheter leurs billets, leur nourriture ou leurs souvenirs en argent comptant au stade Mercedes-Benz.

Cette nouvelle politique entrera officiellement en vigueur vendredi, à l’occasion du match entre l'Atlanta United et le Cincinnati FC.

Tous les achats devront désormais être effectués par carte de crédit ou carte de débit.

Les amateurs ne possédant pas de carte de débit pourront en acheter en utilisant des billets de banque dans des guichets automatiques spécialement conçus.

Le stade, qui a accueilli la finale de la Coupe MLS et le Super Bowl au cours des derniers mois, devient le premier amphithéâtre, aux États-Unis, à ne plus accepter l’argent comptant.

Les propriétaires des Falcons et du United affirment que le nouveau système sera plus rapide et économiquement plus efficace.

Résultat : le prix de certains articles sera réduit de 50 sous, par exemple les hot-dogs, qui passeront de 2 $ à 1,50 $.

Un sondage effectué auprès des partisans des deux équipes indique que ceux-ci sont favorables et prêts pour cet important changement.