Dominik Paris signe le doublé à Kvitfjell

Magistral, avec une prise de risque maximum dès le haut de la piste d'Olympiabacken, le champion du monde en titre a dominé dès le début une course au tracé parfait pour lui.

« J'étais dans une forme optimale aujourd'hui, mais mes adversaires n'étaient pas très loin derrière », a dit Paris.

Jansrud n'a pu rivaliser avec la vitesse du colosse italien lancé comme un boulet de canon et auteur d'un temps de 1 min 29 s 20/100.

Le vainqueur a devancé ses deux plus proches rivaux par 43 et 60 centièmes de seconde sur la piste des Jeux olympiques de Lillehammer, en 1994.

« Je pense que j'ai fait une bonne course, mais je suis un peu déçu de la fin. Mais une place sur un podium à Kvitfjell, c'est très, très bon », a dit Jansrud à la télévision publique NRK.

Avant le dernier super-G de la campagne, la lutte pour le petit globe de cristal reste ouverte. Paris, 3e avant la course, s'est emparé de la tête du classement avec 330 points.

Le géant italien, auteur d'une saison magnifique, relègue l'Autrichien Vincent Kriechmayr à la 2e place avec 286 points, suivi des Norvégiens Aleksander Aamodt Kilde et Jansrud, avec 267 et 266 points respectivement.

Cette année, je crois que je me suis amélioré dans plusieurs aspects. Je suis plus expérimenté et je suis meilleur dans ma façon de préparer mon équipement. Je gagne en confiance de course en course. Je skie plus près de ma limite qu'auparavant. C'est une énorme différence par rapport aux années précédentes.

Le skieur alpin Dominik Paris