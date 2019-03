Le Wild gâche la soirée de Jarome Iginla à Calgary

Matt Read a donné l'avance au Wild de façon permanente en troisième période lorsque son tir dévié a déjoué le portier Mike Smith.

Eric Staal, Ryan Suter et Ryan Donato ont aussi marqué pour les visiteurs, qui ont remporté un cinquième match de suite.

Sean Monahan et Travis Hamonic ont répliqué pour les Flames, qui étaient pour leur part invaincus à leurs sept dernières rencontres.

Le Wild demeure au 2e rang dans la course aux quatrièmes as dans l'Ouest, un point derrière les Stars de Dallas (33-27-5) et un point devant les Coyotes de l'Arizona (32-28-5).

Les Flames devancent les Sharks de San José (38-19-8) par cinq points au sommet de la Division pacifique.

Iginla s'est retiré à l'été 2018 après 20 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH), dont 16 à Calgary.

Capitaine de longue date des Flames, il mène l'organisation pour les matchs (1219), les buts (525) et les points (1095).