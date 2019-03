Neuf minutes qui pourraient hanter le Canadien

Neuf minutes dont Sidney Crosby a pris le contrôle absolu. Neuf minutes, quatre lancers, trois buts. Déjà, la pente à remonter a semblé bien escarpée.

Malgré une envolée de 19 points sur une possibilité de 24 (9-2-1) à partir de la mi-janvier, malgré le brio de Carey Price depuis trois mois et la productivité de l’équipe à forces égales, le CH lutte pour sa survie.

Toutes ces performances inspirées le placent seulement deux points devant les Blue Jackets de Columbus.

Contre les Penguins, l’occasion était immense.

Voici une formation dévastée par les blessures à l’arrière et qui doit faire jouer Jack Johnson sur son premier duo défensif. Pittsburgh a montré des signes d’essoufflement cette saison, de ralentissement - ses principales vedettes étant toutes dans la trentaine maintenant.

Et avec l’absence de Kris Letang, Brian Dumoulin et Olli Maatta, le Tricolore aurait pu espérer conserver son avantage sur les Penguins s’il l’avait emporté et s’était assis sur un léger coussin de quatre points. Au contraire, Pittsburgh vient de le doubler au classement.

Dans la course aux séries effrénée dans l’Est, il reste essentiellement trois places disponibles pour quatre équipes et le CH n’a accès qu’à deux d’entre elles puisqu’il évolue dans la Division atlantique.

Les Hurricanes ont encore gagné samedi soir. Ils forment la meilleure équipe de la LNH en 2019 (20-6-1).

Les Blue Jackets ont parié tous leurs jetons sur cette fin de campagne avec les acquisitions de Matt Duchene et Ryan Dzingel, tout en conservant les services d’Artemi Panarin et de Sergeï Bobrovsky. Ils ont deux points de retard sur le Canadien, mais deux matchs de plus à disputer.

Étrangement, les Penguins apparaissent pratiquement comme l’adversaire le plus à la portée des Montréalais.

En moins de dix minutes, ils ont rappelé à tous qu’ils ne seraient pas une proie facile.

« Quand tu as des gars comme Crosby de l’autre côté, des joueurs élites, a lancé Claude Julien, lourd de sous-entendus. Ils ont pris charge, ils ont connu une grosse soirée et ç’a été la différence. »

Combatif, mais inefficace

Crosby a ouvert la marque après 21 secondes de jeu profitant d’un revirement de Jordie Benn dans son territoire. Il a dégagé la voie royale à Evgeni Malkin en avantage numérique deux minutes plus tard pour porter le compte à 2-0 et il a permis à Jake Guenztel de déjouer Carey Price après avoir remporté la mise au jeu offensive de façon franche.

Or, chacun de ces filets survenus en raison d’erreurs d’inattention, d’une concentration déficiente d’un ou deux joueurs, le gardien y compris, aurait pu être évité.

Max Domi est stoppé par le gardien Matt Murray. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

C’est probablement ce qui a de plus frustrant pour l’équipe de Claude Julien.

« On s’est creusé un trou en partant, a reconnu l’entraîneur-chef. Je trouvais qu’on avait quand même de l’énergie. En deuxième période, on a poussé fort, mais on n’est pas venus à bout de trouver le fond du filet assez souvent. Ils ont joué une bonne troisième et ne nous ont pas donné beaucoup. »

Voyez plutôt la ritournelle tristement chantée dans le vestiaire.

« Le résultat ne reflète pas la façon dont on a joué. On a compétitionné toute la soirée. Si on fait ça, on va gagner plus souvent qu’autrement », a d’abord lancé Jeff Pery.

« On aurait pu connaître un meilleur sort, a estimé Price. C’est une série de malchances. »

C’était une soirée bizarre. On avait de l’énergie, on avait de bonnes jambes pour un deuxième match en deux soirs. C’était une drôle de soirée. Shea Webet

Davantage qu’un message de relations publiques, ces commentaires représentent assez fidèlement l’allure du match.

Selon le toujours fiable site Natural Stat Trick, Montréal a obtenu 7 chances de marquer contre 3 pour les Penguins à 5 contre 5 au premier vingt.

Au total dans la rencontre, le Canadien a eu l’avantage 21-9, mais s’est pourtant lui qui quitte le Québec pour la Californie la tête entre les jambes.

Price, qui a paru faible sur au moins deux des trois premiers buts, s’est admirablement repris pendant les deux autres périodes.

Soirée bizarre, en effet, pour reprendre les propos du capitaine. Et soirée coûteuse.

N’empêche, lorsque votre gardien figure parmi les quatre premiers dans toutes les colonnes statistiques depuis le 1er décembre, que votre attaque affiche le sixième total de buts à égalité numérique depuis le début de la campagne et que bon nombre de vos attaquants disputent la saison de leur carrière, il est anormal d’avoir à jouer les funambules pendant un mois pour espérer survivre.

La réponse est toute simple : l’avantage numérique. Encore samedi soir, Montréal a eu deux occasions de suite de revenir dans le match en première période après que les Penguins aient bondi en avant avec trois buts. Cet avantage fut impotent, à nouveau.

Le résultat des courses cette saison pour les unités spéciales : 25 buts en 202 occasions. Si le Bleu-blanc-rouge avait maintenu le taux de succès médian dans la ligue, soit 20,2 %, il aurait inscrit 41 buts.

Cette variation de 16 buts aurait sûrement fait toute la différence. L’explication de cette saison, la voilà. Ça, et neuf malheureuses minutes au Centre Bell un soir du mois de mars.