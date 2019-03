Les Oilers blanchissent les Blue Jackets à Columbus

Leon Draisaitl a marqué le 40e but de sa saison et ajouté deux passes décisives.

Mikko Koskinen a repoussé les 30 tirs que les Jackets ont dirigés vers son filet.

Sergei Bobrovsky a flanché quatre fois sur 19 rondelles. Jonas Korpisalo a été parfait en relève (5 arrêts).

Les Blue Jackets se retrouvent actuellement dans une lutte avec le Canadien de Montréal, les Hurricanes de la Caroline et les Penguins de Pittsburgh pour les deux dernières places donnant accès aux séries dans l'Est. La formation de Columbus se bat aussi avec les Hurricanes et les Penguins pour le troisième échelon de la Métropolitaine.