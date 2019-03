Roger Federer savoure un 100e titre

Classé deuxième tête de série de la compétition émiratie, Federer a pris sa revanche sur le Grec Stefanos Tsitsipas (no 5), qui l'avait défait plus tôt cette année aux Internationaux d'Australie, avec une victoire en deux manches identiques de 6-4.

Le maestro helvète est du coup devenu le second joueur de l'ère moderne du tennis, soit depuis 1968, à atteindre le mythique plateau des 100 triomphes en simple. L'Américain Jimmy Connors le devance avec 109 gains.

L'Espagnol Rafael Nadal a mordu la poussière en finale face à Federer à 10 reprises.

L'Américain Andy Roddick, le Serbe Novak Djokovic et le Britannique Andy Murray, respectivement vaincus sept, six et cinq fois, suivent dans l'ordre au chapitre des rivaux qu'il a le plus souvent battus au tour ultime.

Le détenteur de 20 couronnes en grand chelem a décroché un premier titre depuis le tournoi de Bâle, en Suisse, où il avait été sacré en octobre dernier pour une neuvième fois.

Pour obtenir son huitième succès à Dubaï et réaffirmer sa supériorité face au jeune prodige Tsitsipas, qui fera son entrée dans le top 10 mondial à 20 ans seulement lundi prochain, Federer est parvenu en quelques minutes à prendre le service de son adversaire, ce qu'il n'avait pas réussi à faire en huitièmes de finale à Melbourne.

« C'est un privilège de jouer contre ces jeunes joueurs. Moi-même, j'avais été très heureux de jouer contre mes héros quand j'étais jeune », a réagi le Suisse.

Au coeur d'une séquence heureuse de huit victoires, incluant au passage un titre à Marseille, en France, Tsitsipas n'a pas su rivaliser avec le service de Federer, auteur de six as contre aucune double faute.

L'athlète de 37 ans, qui a sauvé une balle de bris durant chacune des manches, a remporté 43 des 55 points lorsqu'il avait les balles en main.