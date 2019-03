Kevin Hayes brille dans une victoire des Jets

Kevin Hayes a marqué un premier but dans son nouvel uniforme en plus de récolter deux aides et les Jets ont effacé un retard de deux buts avant de vaincre les Predators de Nashville 5-3, vendredi soir, à Winnipeg.

Blake Wheeler et Mark Scheifele ont aussi accumulé chacun un but et deux aides, tandis que Kyle Connor et Tyler Myers ont marqué les autres buts des Jets. Ces derniers ont devancé les Predators au sommet de la division Centrale grâce à cette victoire.

Viktor Arvidsson, P.K. Subban et Mattias Ekholm ont répliqué pour les Predators. Ryan Ellis a quant à lui été crédité de deux aides.

Laurent Brossoit a stoppé 34 des 37 tirs dirigés vers le filet des Jets, portant ainsi sa fiche à 11-4-2 cette saison. Du côté des Predators, Pekka Rinne a réalisé 27 arrêts.

Les buts de Scheifele et Connor dans un intervalle de 2:33 tard en deuxième période ont permis aux Jets de combler un retard de deux buts.

Wheeler a ensuite donné l’avance aux locaux avec 5:51 à faire au troisième tiers.