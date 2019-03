[EN DIRECT] Le bronze pour De Bruin et Bujnowski aux mondiaux

Dès 19 h (HNE), suivez en direct l'épreuve par équipe aux Championnats du monde de bobsleigh et de skeleton, à Whistler, au Canada.

Plus tôt dans la journée, le duo canadien de Christine de Bruin et Kristen Bujnowski a remporté la médaille de bronze dans l’épreuve de bobsleigh à deux.

Les représentantes de l’unifolié ont terminé la journée avec un temps cumulatif de 3 min 31 s 25/100 à l’issue des quatre manches.

En début d'année, De Bruin et Bujnowski avaient obtenu le tout premier podium de leur carrière en Coupe du monde avec une 2e place à Altenberg, en Allemagne.

L’Allemagne a encore dominé avec un doublé. Mariama Jamanka et Annika Drazel ont gagné l’or avec un chrono de 3:30,08, tandis que Stephanie Schneider et Ann-Christin Strack ont récolté l’argent (3:31,14).

Deux autres équipages canadiens étaient en lice. Alysia Rissling et sa coéquipière Cynthia Serwaah (+3,22) ont pris le 11e rang et le duo composé de Kori Hol et Melissa Lotholz (+4,11) a fini 14e.

L'Américaine Elana Meyers Taylor a renversé son bobsleigh lors de la troisième descente et a préféré ne pas participer à la dernière descente.