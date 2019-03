« Nous sommes sur la même page, Sergio et moi » - Lance Stroll

En 12 mois, la situation de Lance Stroll a changé du tout au tout. L'équipe Racing Point a terminé les essais d'hiver avec une voiture fiable, et qui a montré sa maniabilité avec les pneus les plus tendres de la gamme Pirelli.

Le pilote québécois a fait 336 tours en quatre jours de travail, et a fini ses essais d'hiver au 14e rang au chrono (1:17,556). Son coéquipier Sergio Pérez a fini au 18e rang (1:17,791).

La RP19 de l'équipe Racing Point n'a pas souffert de problèmes majeurs dans sa phase initiale de développement. De quoi aborder le premier week-end de la saison, à Melbourne en Australie du 15 au 17 mars, avec sérénité.

Lance Stroll a pris le temps dans le paddock de Barcelone de faire le bilan des essais d'hiver, avant de retourner en Angleterre continuer sa préparation à l'usine de Silverstone.

« On a beaucoup tourné. On voulait avaler des kilomètres, et on l’a fait, a-t-il expliqué, visiblement satisfait. À ce stade-ci de la saison, je veux juste en apprendre le plus possible, bien comprendre la voiture, et c'est ce que j'ai fait à Barcelone. Je suis content. »

Lance Stroll à Barcelone Photo : Getty Images / Mark Thompson

La RP19 de l'équipe Racing Point, dans sa version de base, appelée « vanilla car » par l'équipe (parce que la vanille est la saveur la plus neutre de la crème glacée), s'est montrée docile sur le circuit de Barcelone. À défaut d'être la plus rapide.

« La voiture réagit très bien sur ce circuit, a constaté Stroll. Bien sûr, ce ne sont que des essais d’hiver, mais les ingrédients sont là, l’ensemble (châssis-moteur) est bon, et nous devons bâtir là-dessus. »

De là à établir une hiérarchie pour le début de saison à Melbourne, Lance Stroll n'ose pas le faire. À Barcelone, en dehors des deux équipes de pointe (Ferrari et Mercedes-Benz), 14 voitures ont tourné dans la même seconde (entre 1:16,843 et 1:17,791).

« Ce sera très compétitif dans le milieu de la grille, pas de doute, a lancé le pilote canadien. Mais on verra quelles cartes les équipes auront dans leurs manches à Melbourne. Dans des conditions différentes à ici, on continuera d’en apprendre plus sur notre voiture. »

Et Racing Point aura elle-même quelques cartes dans ses manches. Car l'équipe prévoit apporter de nouvelles composantes en Australie, qui auront été évaluées en usine, mais pas en piste. Avec le facteur risque que cela comporte.

« J’espère que la voiture à Melbourne sera encore plus performante, a dit Stroll. Et ce sera le début d’un programme de développement qui va durer toute l’année. Toutes les équipes vont pousser très fort, et nous aussi. »

Lance Stroll dans le garage de Racing Point à Barcelone Photo : Racing Point / Jerry Andre

L'équipe Racing Point a maintenant les moyens de ses ambitions avec le financement du nouveau consortium que dirige Lawrence Stroll. Et Lance Stroll et son coéquipier Sergio Pérez auront en main une voiture qui va constamment évoluer au cours de la saison.

« Nous sommes sur la même page, Sergio et moi, affirme le pilote québécois. On veut tous les deux rendre la voiture la plus compétitive possible cette saison, et nous voulons guider l’équipe dans notre direction. Ce qu'on veut, c'est donner aux ingénieurs les impressions et les informations dont ils ont besoin pour rendre cette voiture compétitive. »

Lance Stroll et son ingénieur Brad Joyce à Barcelone Photo : Twitter / Racing Point

« Je me sens de mieux en mieux chaque jour »

Lance Stroll doit encore développer une vraie chimie avec son ingénieur de course Brad Joyce, et apprendre à connaître les façons de faire de l'équipe.

« Je me sens de mieux en mieux chaque jour dans cette équipe, indique-t-il. J’ai reçu beaucoup d’aide de tout le monde durant l’hiver pour me préparer pour la saison. C’est un bon groupe, l’ambiance est bonne dans le garage, et on a tous hâte de commencer la saison. »

Lance Stroll sait qu'il est au tout début d'une longue collaboration avec l'équipe canado-britannique.

« Ce n’est pas un sprint, c’est un marathon, et le but est d’aller au bout, a-t-il rappelé. Cette nouvelle aventure a commencé depuis deux semaines, et nous sommes déjà en mission. Et cette mission, c’est de devenir... champions du monde ! », a-t-il conclu dans un grand cri qui exprimait à la fois l'espoir et l'ambition.

En 2019, le marathon comportera 21 courses. La saison commence le 15 mars à Melbourne, avec les essais libres du Grand Prix d'Australie, et se finira le 1er décembre avec le Grand Prix d'Abou Dhabi.