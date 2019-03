Soudainement, l’avenir des Oilers s’annonce plus lumineux

Lors de sa nomination aux commandes des Oilers en 2015, Chiarelli s'est retrouvé en face d’une terre brûlée. L’équipe de la LNH n’avait pas participé aux séries en huit ans. Sa formation de la LNH était pleine de trous et son club-école était vide. Qui plus est, depuis 2006, les Oilers n’avaient repêché que trois défenseurs ayant connu une carrière décente dans la LNH (l’un d’eux était Jeff Petry).

Le job de Chiarelli consistait donc à trouver des solutions à court terme pour redresser son équipe de la LNH et à s’engager à fond dans le recrutement et le développement pour regarnir son club-école. Recrutement et développement. Il est impossible de dominer dans la LNH sans maîtriser ces deux aspects fondamentaux du business. Parlez-en au Lightning de Tampa Bay, aux Predators de Nashville ou aux Bruins de Boston.

Dans ce contexte, il est donc assez amusant de constater que les Condors de Bakersfield viennent de remporter 17 victoires de suite, ce qui égale la deuxième série de victoires de l’histoire de la Ligue américaine (l'AHL existe depuis 1936). Et surtout, il est intéressant de souligner que les Condors sont menés par un groupe de jeunes espoirs recrutés pendant le règne de Chiarelli.

***

Jean-François Houle est l’un des très bons jeunes entraîneurs québécois qui poursuivent leur apprentissage dans les ligues mineures professionnelles. Il en est à sa quatrième saison à titre d’entraîneur adjoint avec les Condors et à sa cinquième saison au sein de l’organisation. Les observations de l’ex-entraîneur en chef de l’Armada de Blainville-Boisbriand sont extrêmement intéressantes.

« Notre équipe n’alignait pas autant de jeunes joueurs au cours des années précédentes. En fait, c’est la première année où nous pouvons miser sur autant de bons jeunes talents. Au cours des saisons passées, notre équipe était plus vieille et les bons jeunes de l’organisation des Oilers (les Connor McDavid, Leon Draisaitl et Darnell Nurse) étaient immédiatement promus dans la LNH », souligne-t-il.

Connor McDavid Photo : The Canadian Press / Jeff McIntosh

« Par ailleurs, nous sommes très forts défensivement à Bakersfield, ajoute-t-il. Nos défenseurs tiennent constamment l’adversaire en périphérie et limitent les chances de marquer. Le style de jeu préconisé par Jay Woodcroft (l’entraîneur en chef) est très serré et nous sommes parmi les équipes qui accordent le moins de tirs à travers la ligue (les Condors sont cinquièmes à ce chapitre). »

***

Les Oilers ont toujours éprouvé de la difficulté avec leurs gardiens. Or, cette saison, le filet des Condors est défendu par Shane Starrett, que les recruteurs des Oilers ont déniché dans l’équipe de l’US Air Force.

Embauché à titre de joueur autonome il y a deux ans, ce portier de 1,95 m (6 pi 5 po) présente une fiche de 20-3-3 ainsi que la plus basse moyenne de buts accordés de l'AHL (2,29). Son taux d’efficacité s’élève à ,920.

Les Condors de Bakersfield misent aussi sur la deuxième attaque de la ligue. Leur meilleur marqueur est la recrue Tyler Benson, un choix de deuxième tour des Oilers en 2016. Le troisième marqueur est Cooper Marody, une autre recrue de 22 ans acquise par l’organisation en 2018 dans le cadre d’un échange.

La formation des Condors est en grande partie composée de jeunes joueurs autonomes dénichés par les recruteurs de l’équipe au cours des trois dernières années et d’une poignée de choix au repêchage. Kailer Yamamoto, un choix de premier tour de 2017, fait partie du lot. Les Oilers lui ont fait perdre un temps précieux en tentant de le faire jouer dans la LNH trop rapidement.

« Il n’y a pas de supervedettes parmi nos nombreux jeunes. Mais la plupart auront la chance de jouer dans la LNH au cours des prochaines années. Ils vont très bien. Ils contribuent à l’attaque et se soutiennent constamment à travers les multiples rappels et renvois qui marquent la vie d’une équipe de la Ligue américaine. Nous misons aussi sur un excellent groupe de vétérans et nous avons trouvé une façon de composer avec ces nombreux changements », dit Jean-François Houle.

Ce que notre équipe vit cette saison démontre toute l’importance que revêt un bon passage dans la LAH pour la plupart des jeunes joueurs. Nos jeunes se développent bien et ils vont en bénéficier éventuellement. Jean-François Houle, entraîneur adjoint des Condors

***

Le club-école des Oilers a pour mandat de développer les jeunes de l’organisation dans un contexte gagnant. Or, c’est la première fois depuis longtemps que les entraîneurs des Condors reçoivent la matière nécessaire pour bien exécuter cette commande. L’équipe a été exclue des séries au cours des trois dernières saisons.

La saison prochaine, d’autres jeunes recrutés par l’administration de Chiarelli (en 2017 et en 2018, notamment) seront en mesure de faire partie de la formation des Condors. S’ils connaissent autant de succès que les jeunes de l’édition actuelle, l’héritage de Chiarelli pourrait être perçu différemment dans quelques années.

L'ancien directeur général des Oilers, Peter Chiarelli Photo : La Presse canadienne / CODIE MCLACHLAN

Les Condors tenteront vendredi soir de remporter une 18e victoire de suite contre le club-école du Wild du Minnesota. La dernière équipe à avoir connu autant de succès était celle des Admirals de Norfolk, dirigés par un certain Jon Cooper, et dont le compteur s’était arrêté à 28 victoires consécutives en 2011-2012.

Cette formation des Admirals a servi de pierre d’assise à la relance du Lightning de Tampa Bay, qui forme depuis l’une des organisations les plus redoutables de la LNH.