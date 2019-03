Nick Kyrgios serre les dents, et gagne à Acapulco

L'Australien Nick Kyrgios a dû surmonter une chute, des crampes, les huées du public pour l'emporter contre Stanislas Wawrinka et s'offrir une place en demi-finale du tournoi d'Acapulco.

Nick Kyrgios s'est qualifié dans la douleur pour les demi-finales du tournoi ATP d'Acapulco, tout le contraire de l'Allemand Alexander Zverev.

Au lendemain de sa victoire sur Nadal, Kyrgios, 72e au classement mondial, a dû se battre pendant deux heures et demie pour éliminer Wawrinka en trois manches de 7-5, 6-7 (3/7) et 6-4.

L'Australien a lourdement chuté dans la première manche, se blessant à un doigt, avant que des crampes ne viennent le gêner en plein match. Et il a été hué à plusieurs reprises par les spectateurs.

« J'ai fait preuve d'une grande résilience pour sortir et battre un joueur comme Stanislas dans des conditions difficiles, a expliqué Kyrgios. Je savais que j'allais être le négligé et que la foule serait de son côté, mais j'ai bien servi. »

En demi-finale, il affrontera l'Américain John Isner (no 9), qui a éliminé l'Australien John Millman.

Pour Alexander Zverev, no 3 au monde, ce fut beaucoup plus simple. Il a battu sèchement l'Australien Alex de Minaur (no 26) en deux manches identiques de 6-4.

Zverev retrouvera dans le dernier carré le Britannique Cameron Norrie, 64e au classement ATP.