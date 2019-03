Benfeito et McKay amorcent la Série mondiale avec une médaille de bronze

Meaghan Benfeito et Caeli McKay ont entamé leur saison sur le bon pied en décrochant la médaille de bronze à la tour de 10 m synchro, vendredi, à la Série mondiale de plongeon de Sagamihara, au Japon.

Les Canadiennes se sont emparées de la troisième place dès leur premier plongeon, et elles ne l'ont jamais laissée filer. Benfeito, de Montréal, et McKay, de Calgary, ont récolté un total de 311,70 points pour leurs cinq plongeons.

Les Chinoises Jiaqi Zhang et Wei Li ont triomphé avec un total de 340,44 points, tandis que les Nord-Coréennes A Mi Kim et Mi Rae Kim ont grimpé sur la deuxième marche du podium avec 319,50 points.

Du côté masculin, la Chine a enlevé les honneurs du 10 m synchro, devant la Russie et l'Australie, dans l'ordre. Le Canada n'a pas pris part à cette épreuve.

Un peu plus tard vendredi, les Québécoises Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu participeront à la finale au tremplin de 3 m synchro. Leurs compatriotes Philippe Gagné et François Imbeau-Dulac s'exécuteront en finale du volet masculin de cette épreuve.

La Série mondiale de Sagamihara est la première étape de la saison 2019. Elle se poursuivra à Pékin, en Chine, du 7 au 9 mars, avant de s'arrêter à Montréal, du 26 au 28 avril.