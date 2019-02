Mêlé à une affaire de prostitution, le propriétaire des Patriots plaide non coupable

Son avocat, Jack Goldberger, a présenté le plaidoyer écrit dans des documents rendus publics en cour du comté de Palm Beach, mercredi. Kraft, 77 ans, demande un procès devant juge seul.

Robert Kraft et une centaine d'hommes ont été accusés dans le cadre du démantèlement d'un réseau de prostitution et d'une enquête portant sur la traite des personnes liée à plusieurs établissements de massage de la Floride. Dix établissements ont été fermés et plusieurs personnes, surtout des femmes originaires de Chine, ont été accusées de diriger les opérations.

Selon la police, Kraft a payé pour obtenir des services sexuels au salon de massage Orchids of Asia à Jupiter, en Floride, la veille et le matin de la finale de l'Américaine entre les Patriots et les Chiefs de Kansas City, le 20 janvier dernier. Il s'est ensuite envolé vers Kansas City, où il a vu son équipe battre les Chiefs et se qualifier pour le Super Bowl.

Deux semaines plus tard, les Patriots ont remporté le Super Bowl face aux Rams de Los Angeles.