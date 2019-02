La LNAH veut lutter contre le racisme et renforcer la sécurité à ses matchs

Dans la foulée des insultes et actes racistes dont ont été victimes à Saint-Jérôme le défenseur des Marquis de Jonquière Jonathan-Ismaël Diaby et ses proches, la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) annonce jeudi une série de mesures pour renforcer la sécurité pendant ses matchs et éliminer les gestes et propos racistes, sexistes ou homophobes.

Pris pour cibles par plusieurs partisans des Pétroliers du Nord, Diaby et ses proches ont quitté samedi l'aréna régional de la Rivière-du-Nord pendant la deuxième période.

Le défenseur de 24 ans a été visé par des insultes racistes de partisans agressifs des Pétroliers au moment où il se trouvait au banc des pénalités. D'autres spectateurs se sont ensuite mis à importuner des membres de sa famille et des proches qui assistaient au match.

« La Ligue nord-américaine de hockey réitère ses plus sincères excuses à l’égard du joueur Jonathan-Ismaël Diaby et de sa famille. Nous condamnons tout comportement ou propos raciste, sexiste ou homophobe à l’égard d’un joueur, d’un entraîneur ou d’un officiel et nous ne les tolérerons pas », écrit jeudi le commissaire de Ligue nord-américaine de hockey, Jean-François Laplante, dans un communiqué où il remercie les médias qui ont offert une tribune au joueur.

La LNAH souhaite que « le message de Jonathan et les nombreux appuis qu’il a suscités contribuent à éliminer totalement ces propos et ces gestes offensants », et annonce une série de mesures qui, espère-t-elle, « contribueront à assurer une meilleure sécurité pour toutes les personnes qui viennent assister [aux] matchs et à informer le public sur nos attentes et sur les propos et les comportements qui ne seront pas tolérés lors de nos activités ».

La LNAH annonce ainsi qu’à partir du 1er mars :

elle diffusera avant chacun de ses matchs un message rappelant sa politique de tolérance zéro pour des gestes ou propos discriminatoires;

elle renforcera son dispositif de sécurité dans les arénas et expulsera immédiatement les contrevenants;

les officiels auront comme directive d’interrompre un match jusqu’à ce que soit expulsée une personne qui enfreint les règles sur les propos ou gestes discriminatoires.

Cette série de mesures a l’aval de tous les propriétaires d’équipes du circuit, précise la LNAH.

« Nous accueillons avec plaisir les partisans, les parents et les amis de nos joueurs et le grand public à tous nos matchs et nous voulons leur offrir un bon spectacle de sport dans un environnement agréable et sécuritaire », réitère la LNAH dans son communiqué.

Le racisme subi par Jonathan-Ismaël Diaby et sa famille a été unanimement condamné.

« Je ne peux pas croire que de tels propos peuvent être tenus et existent toujours en 2019 », a entre autres dit le copropriétaire des Pétroliers, Robert Chevrier.

« Les ligues plus professionnelles sont supposées avoir de la sécurité, donc je m’attends à ce que le match soit arrêté et qu’on sorte ces personnes-là de l’aréna », a déclaré mercredi le premier ministre du Québec, François Legault.

« J’en appelle aux ligues, j’en appelle aux autres spectateurs… On a le droit de dire à quelqu’un qui tient des propos comme ça que ça n’a pas de bon sens, a-t-il poursuivi. On ne peut pas tolérer ça, qu’on insulte un joueur de hockey parce qu’il est noir. »