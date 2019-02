L'équipe canadienne de plongeon rêve déjà aux Jeux olympiques de Tokyo

L’année 2019 sera particulièrement chargée pour les plongeurs canadiens. En plus des cinq étapes de la Série mondiale et des neuf grands prix, ils prendront part aux Championnats du monde de la FINA à Gwangju, en Corée du Sud, ainsi qu’aux Jeux panaméricains, à Lima, au Pérou. Et ils s’appliqueront à décrocher des places pour leur pays aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Jennifer Abel tentera cette année de se qualifier pour ses quatrièmes Jeux. Sa partenaire au 3 m synchronisé, Mélissa Citrini-Beaulieu, espère pour sa part décrocher son tout premier billet.

Bien au fait que la route vers les JO ne sera pas facile, elle ne veut pas précipiter les choses. Elle espère avant tout profiter de cette année préolympique pour se nourrir de la riche expérience de sa coéquipière.

« Moi, je l’appelle ma maman parce que Jen m’apprend des choses tous les jours, s’exclame-t-elle avec un grand sourire. Chaque jour à l’entraînement, j’apprends en regardant ce qu’elle fait et c’est vraiment comme ça que j’évolue comme athlète. Oui, on sait que les Jeux s’en viennent, mais la prochaine année reste une année d’apprentissage. »

Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu Photo : Associated Press / Tibor Illyes

La complicité entre plongeurs est un atout majeur en synchro. Sur ce point, tout va pour le mieux entre Abel et Citrini-Beaulieu.

« Je pense qu’on a une très belle chimie et une très belle communication, admet Abel. Oui, on est partenaires, mais on est aussi amies. »

L’amour que l’on a l’une pour l’autre est tel que si je ne vais pas bien, ça va l’affecter et vice-versa. En fait, je pense que [notre plus gros défi] sera de ne pas nous distraire l’une l’autre. Mélissa Citrini-Beaulieu

Ensemble, Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu ont remporté la médaille d’argent aux Championnats du monde à Budapest, en 2017, en plus de terminer 2es au classement général de la Série mondiale en 2018.

« On ne doit pas s’attendre à de grandes surprises cette année, explique Abel. On connaît l’enjeu des Championnats mondiaux qui s’en viennent. On sait qu’on doit monter sur le podium [un podium leur garantirait une participation aux Jeux olympiques, NDLR]. »

Abel à deux doigts d’un record

Jennifer Abel pourrait d’ailleurs passer à l’histoire en 2019. Il ne lui manque qu’un seul podium pour devenir l’athlète canadienne la plus titrée aux Championnats du monde de la FINA. Avec 8 médailles, elle est à égalité au 1er rang avec le plongeur Alexandre Despatie et le nageur Ryan Cochrane.

« Je pense que ça ajouterait seulement un petit bonus si je devenais la plus médaillée tant chez les hommes que chez les femmes. Mais en même temps, personne ne pourra jamais m'enlever le titre de la fille la plus médaillée aujourd’hui », lance-t-elle avec aplomb.

« Si je fais les Championnats du monde et que j’obtiens de belles médailles, tant mieux, mais mon objectif premier va rester de qualifier le pays aux Jeux olympiques et d’y participer », précise-t-elle.

Jennifer Abel Photo : Reuters / AI Project

À 27 ans, Jennifer Abel ne souhaite effectivement pas manquer les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 puisqu’ils pourraient bien être ses derniers.

C'est vrai que quatre ans, c'est long. À 27 ans, je suis chanceuse parce que j'ai eu une super belle carrière et mon corps suit encore. Mais passé la trentaine, une femme veut vivre autre chose. J'aimerais ça fonder une famille, pas seulement être la maman de Mélissa. Jennifer Abel

La plongeuse montréalaise envisage même un retour à l’école lorsque le temps de la retraite aura sonné. Mais elle se voit encore plonger pendant quelques années.

« Les Jeux de Tokyo ne seront pas ma dernière compétition », dit-elle avec conviction, sans toutefois donner plus de détails.

D’aussi grandes attentes chez les hommes

À 21 ans seulement, Philippe Gagné est l’un des plus jeunes plongeurs de l’équipe canadienne cette année, mais ses ambitions n’en sont pas moins élevées.

À l’instar de ses coéquipiers, l’athlète de Montréal dit vouloir assurer le plus rapidement possible sa participation aux Jeux de 2020.

« Mon objectif serait de faire un top 12 pour m’ouvrir un spot aux Jeux olympiques de Tokyo », confie-t-il.

Les plongeurs québécois Philippe Gagné et François Imbeau-Dulac Photo : Getty Images / Clive Rose

Quand il parle de ses objectifs au 3 m synchronisé avec François Imbeau-Dulac, le jeune Québécois se prend à rêver.

« Aux Championnats du monde, avec mon partenaire François, un top 3 serait incroyable, lance-t-il avec un sourire dans la voix. On n’était vraiment pas loin du podium l’an dernier. Je pense qu’il nous manque un tout petit quelque chose pour y parvenir et on va travailler dans ce sens-là. »

Philippe Gagné peut effectivement se permettre de rêver un peu. Il a connu une progression fulgurante depuis qu’il a fait le saut avec les seniors en 2015. L’an dernier, il a conclu au 9e rang de la Série mondiale au 3 m en plus de décrocher une médaille d’argent en individuel et une autre en argent en synchro aux Jeux du Commonwealth.

Modeste, le plongeur donne beaucoup de mérite à ses partenaires d’entraînement pour ses bons résultats.

Depuis que je m’entraîne régulièrement avec mes coéquipiers depuis trois ans, je dirais que j’ai augmenté ma rapidité d’apprentissage. Ils m’ont appris comment gérer mon stress et comment me comporter avant une compétition. C’est grâce à leurs conseils si je performe de mieux en mieux. Vraiment, on est comme des frères et sœurs. Philippe Gagné

Philippe Gagné en action Photo : Getty Images

Nouvelle saison, nouveau logo

Plongeon Canada a profité du lancement de la saison 2019 pour dévoiler sa nouvelle image. Son logo représente désormais la rencontre d’une feuille d’érable et d'un faucon pèlerin et s’accompagne de la devise bilingue « We fly, plus haut ».

« Le faucon pèlerin est reconnu pour son attaque en piquée, un plongeon qu’il effectue à vive allure, explique le directeur créatif de l’agence Godzspeed qui a redessiné le logo, Thomas Cumberbatch. Il est petit, mais possède une force redoutable. Il est ingénieux, puissant, impressionnant et courageux. Toutes ces caractéristiques définissent parfaitement l’essence de la fédération et de ses membres. »

Les amateurs auront la chance de voir à l’œuvre les plongeurs canadiens les 26, 27 et 28 avril au stade olympique avec la tenue d’une étape de la Série mondiale de la FINA à Montréal.