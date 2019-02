Le Lightning établit un record de franchise avec dix gains d'affilée

Victor Hedman a marqué après 3:25 de jeu en prolongation et le Lightning de Tampa Bay a battu les Rangers 4-3, mercredi, à New York, pour établir un record d'équipe avec une 10e victoire de suite.

Tyler Johnson, J.T. Miller et Dan Girardi ont marqué en temps réglementaire pour le Lightning.

Nikita Kucherov a récolté trois aides, gonflant son total à 74, un sommet dans la LNH. Andrei Vasilevskiy a effectué 33 arrêts.

Jimmy Vesey a fourni un but et une aide du côté des Rangers. Mika Zibanejad et Boo Nieves ont aussi touché la cible, tandis qu'Alexandar Georgiev a stoppé 26 tirs.

Georgiev a frustré Hedman en échappée en prolongation, mais le défenseur format géant s'est racheté un peu plus tard. Hedman a capté une remise en retrait de Kucherov puis a foncé vers le filet des Rangers avant de battre Georgiev du côté de la mitaine.

Kucherov a amassé 104 points depuis le début de la saison. Le record du Lightning est de 108 et appartient à Vincent Lecavalier.