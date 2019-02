Les Leafs incisifs en deuxième période face aux Oilers

Mitch Marner a récolté un but et deux aides tandis que John Tavares, William Nylander et Patrick Marleau ont amassé chacun un but et une mention d'aide. Frederik Andersen a repoussé 34 tirs.

Leon Draisaitl et Ryan Nugent-Hopkins ont répliqué pour les Oilers. Mikko Koskinen a accordé quatre buts sur 16 tirs avant de céder sa place à Anthony Stolarz, qui a stoppé 18 tirs. Darnell Nurse a récolté deux aides.

Le capitaine des Oilers Connor McDavid était de retour au jeu après avoir purgé une suspension de deux rencontres pour un coup à la tête à l'endroit du défenseur des Islanders de New York Nick Leddy la semaine dernière.

Les Oilers avaient récolté six points sur une possibilité de huit à leurs quatre derniers matchs, mais présentaient aussi un dossier de 3-8-4 à leurs 15 derniers matchs.

Le ciel leur est tombé sur la tête en deuxième période. Marner a brisé une égalité de 1-1 après 69 secondes de jeu, puis Johnsson a creusé l'écart 1:17 plus tard. Nylander a porté le score à 4-1 à 4:50, ce qui a mis un terme à la soirée de travail de Koskinen.

Johnsson a souhaité la bienvenue à Stolarz en le déjouant en avantage numérique à 8:09.