Les Alouettes libèrent le quart étoile Johnny Manziel

« Nous sommes déçus de la tournure des événements. Johnny s'est vu offrir tout le soutien que nous pouvions lui offrir, en collaboration avec la LCF, mais il a été incapable de respecter les termes de son entente, a déclaré le directeur général des Alouettes, Kavis Reed, sans donner plus de détails. Nous avons travaillé avec la ligue et avons présenté des options à Johnny, mais ce dernier a refusé d'aller de l'avant. »

« Nous abordons le camp 2019 avec confiance dans le groupe de quarts qui connaissent bien notre système et qui sont engagés envers notre équipe », a ajouté Reed.

Manziel, ancien quart des Browns de Cleveland dans la NFL, a été acquis par les Alouettes en juillet dans un échange avec les Tiger-Cats de Hamilton qui a coûté à l'organisation montréalaise le receveur éloigné Chris Williams et l’ailier défensif Jamaal Westerman, en plus de choix de premier tour aux repêchages de 2020 et 2021.

Celui que l'on surnomme « Johnny Football », a réussi 106 de ses 165 passes en 2018 pour des gains de 1290 verges. Il a lancé cinq passes de touché et subi sept interceptions en 8 matchs.

Il n'a pas su relancer les Alouettes, comme les six autres quarts qui ont pris des répétitions pendant des matchs d'ailleurs. L'équipe a maintenu une fiche de 5 victoires et 13 défaites et a raté les éliminatoires pour une quatrième année de suite.

Johnny Manziel Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

« Johnny n'a enfreint aucune loi ni condition »

L'agent de Manziel, Erik Burkhardt, n'a pas tardé à réagir à la nouvelle en se portant à la défense de son client.

Dans un communiqué, il écrit que Manziel a lui-même décidé de mettre fin à son contrat avec la LCF.

« Johnny n'a enfreint aucune loi ni condition. Il est simplement davantage intéressé à jouer dans l'Alliance américaine de football (AAF), dans un style plus près de la NFL, pour améliorer ses chances de jouer dans la NFL. »

Un joueur au passé trouble

Johnny Manziel est devenu en 2012 la première recrue à remporter le prestigieux trophée Heismann, remis au meilleur joueur universitaire aux États-Unis. Il avait réussi cette année-là une saison exceptionnelle avec les Aggies de l’Université A&M avec 3706 verges de gains par la passe et 1410 verges au sol.

Sa réputation de fêtard faisait peur à de nombreuses équipes de la NFL, si bien que 21 joueurs ont été repêchés avant lui en 2014. Les Browns de Cleveland, qui l’ont finalement sélectionné au 22e rang du premier tour, ont amèrement regretté cette décision. Ils l'ont libéré en 2016.

Johhny Manziel a un historique de problèmes liés à la consommation d’alcool. Pendant ses années dans la NFL, il s'est d'ailleurs inscrit au programme pour abus de substances.

Il a aussi fait face à des accusations de violence conjugale, qui ont été abandonnées en 2017, et dans la foulée desquelles il a suivi une thérapie pour gérer sa colère.

Le quart américain a également confié souffrir d’un trouble bipolaire diagnostiqué en 2017 et qu’il prenait des médicaments pour le traiter.

Avant de se joindre aux Tiger-Cats pour relancer sa carrière au printemps 2018, il avait confié avoir deux priorités: la sobriété et sa santé mentale.

L’annonce de la libération de Manziel survient un peu plus de 10 jours après l'ouverture du marché des joueurs autonomes dans la LCF. Trois quarts de premier plan - Bo Levi Mitchell, Mike Reilly et Trevor Harris - étaient disponibles. Reilly s’est entendu avec les Lions de la Colombie-Britannique, Harris avec les Eskimos d’Edmonton, tandis que Mitchell a décidé de rester avec les Stampeders de Calgary.