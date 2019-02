Rapidité et sens du spectacle : Wilfried Seyi a tout pour lui, selon Stéphan Larouche

Larouche a été à même de constater le qualités de Seyi en novembre dernier, quand le Camerounais de 21 ans a servi de partenaire d’entraînement pour Jean Pascal dans sa préparation pour son combat face à Dmitry Bivol.

« C’est un boxeur ultrarapide, probablement l’un des plus rapides que l’on a vus depuis Sugar Ray Leonard en 1976, à Montréal. Il a les mains vives, un jab qui est invisible tellement il est rapide. Il est vite comme l’éclair », indique Larouche.

L’entraîneur a été rencontré, mardi à Longueuil, à l’occasion d’un point de presse annonçant que Seyi (3-0, 2 K.-O.) sera en action le 23 mars, au Casino de Montréal, en sous-carte de la finale qui mettra en vedette la championne IBF des super-mi-moyennes, Marie-Ève Dicaire.

Le sens du spectacle

Au-delà de ses aptitudes pugilistiques, Seyi est un individu théâtral et exubérant qui s’applique à mettre la foule de son bord.

Il aime donner un show. Il a compris qu’en boxe, il fallait donner un spectacle. Je dois le ralentir par moments parce qu’il aime plaire à la foule. Il aime danser dans le ring. Chez les amateurs, on le surnommait le Drunken Master [maître de l’ivresse, NDLR] en raison de ses pas de danse suivant ses victoires. Stéphan Larouche

« C’est un jeune homme sympathique, drôle et charismatique, vraiment passionné par la boxe. Ce Camerounais, chef d’équipe aux Jeux olympiques de Rio, a roulé sa bosse en boxe amateur. Il a fait le tour du monde. C’est extrêmement agréable de le voir ici à Montréal », poursuit l’entraîneur, visiblement emballé.

Larouche a contribué aux carrières de plusieurs boxeurs devenus champions du monde comme Éric Lucas, Lucian Bute et Jean Pascal. Il hésite à faire des comparaisons.

« Il a un bon bagage de boxe amateur. Éric (Lucas) a fait ça avec son cœur. Dans le cas de Lucian (Bute), il était dans un système de boxe extrêmement développé avec l’équipe roumaine », explique Larouche.

« Ce serait un peu comme si on se demandait si Auston Matthews a été une meilleure recrue que Wayne Gretzky. Le sport évolue. Les jeunes évoluent. Ils sont de plus en plus habiles, confiants et de plus en plus forts physiquement. On est dans une nouvelle dimension », poursuit-il avec une étincelle dans les yeux.

Stéphan Larouche est emballé par les qualités de son nouveau jeune protégé, Wilfried Seyi Photo : Radio-Canada / Antoine Sirois

Le prochain chapitre

Le dernier combat de Wilfried Seyi, le 16 février dernier, a été de courte durée. Les amateurs présents au Casino l’ont vu expédier le Mexicain Marco Antonio Morales en l’espace de 31 secondes, incluant le compte de l’arbitre.

Stéphan Larouche a-t-il le souci de voir Seyi prendre davantage son temps pour accumuler l’expérience des rounds chez les professionnels?

On ne peut pas demander à un boxeur de ralentir. On peut lui demander de commencer un combat intelligemment. Mais s’il fait mal à l’adversaire rapidement et qu’il peut le finir, il doit le faire. Stéphan Larouche

« Il y aura des combats très longs où le K.-O. ne sera pas possible. D’ici là, il faut qu’il explose au bon moment. Il faut qu’il prenne confiance, qu’il apprenne à se connaître et qu’il ajoute des outils dans son sac », conclut le mentor.

Le prochain adversaire pressenti pour Seyi, le Mexicain Ismael Molina Moreno (2-0-0, 2 K.-O.), n’a qu’à bien se tenir.